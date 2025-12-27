64歲張學友手掌蠟黃不尋常　2年半唱300場健康引起關注

「歌神」張學友合共 20 場的《60+巡迴演唱會香港終章》，日前正式在紅館拉開帷幕。雖然 64 歲的學友在台上寶刀未老，更即席表演「一字馬」力證體力過人，但近日學友在場外與粉絲互動時，被發現雙手手掌呈現不尋常的「蠟黃色」，與膚色對比極大，旋即引發歌迷對其健康狀況的擔憂。

張學友2年半唱300場，好勤力。（官方圖片）

64歲依然好Fit，在台上跳跳紮，仲表演一字馬。（官方圖片）

手掌呈蠟黃色 與常人膚色對比明顯

據網民在小紅書分享的照片顯示，當日學友身穿休閒衛衣，在進入紅館前親切地與守候多時的歌迷打招呼並簽名。然而，當他舉起雙手時，鏡頭清楚捕捉到其手掌中心及手指部分泛著明顯的蠟黃色，與周圍粉絲的手部顏色對比強烈。照片曝光後，不少歌迷留言表示心痛，紛紛猜測歌神是否體力透支：「手掌黃到咁，真係要休息吓」、「睇落好似黃疸，希望只係燈光問題」。

在紅館場外親民與歌手握手。（小紅書截圖）

手掌呈現不尋常蠟黃色。（小紅書截圖）

2年半唱足300場 曾自爆「一休息就病」

粉絲的擔憂並非空穴來風。學友自 2023 年 6 月展開巡演以來，兩年半間馬不停蹄唱遍全球，至今已突破 300 場紀錄。學友在首場演出時亦自嘲，指自己有個壞習慣，就是「一休息就病」，更透露早前休息三星期期間，先是感冒未清，後來打波又傷及腰部，感慨 60 歲後的體能確實大不如前。

張學友笑指數月後65歲多優惠。（官方圖片）

張學友最近喺紅館開騷。（官方圖片）

醫學解釋惹憂慮：或預示肝膽功能異常？

根據一般醫學資訊，皮膚或手掌異常發黃，往往是身體發出的警號。 最常見的原因為肝功能受損、肝炎或膽道阻塞導致的黃疸。其他因素或因缺鐵性貧血或長期勞累亦可能導致面色與四肢蠟黃。有網民曾推測是否因為開騷前的「裝香」祈福儀式導致手掌染色，但發文者隨即反駁，指相片是在裝香儀式前拍攝，排除了香燭染色的可能性，令事件更添懸疑。

「一字馬」派定心丸：唔使驚我仲喺度

儘管外界議論紛紛，學友在紅館舞台上依舊專業。他提到雖然自己即將邁入 65 歲，曾擔心這是「最後一次」巡演，但他仍堅持以最佳狀態回饋歌迷，並在台上輕鬆示範一字馬：「大家睇我能自己起身就知，唔使擔心，我仲喺度。」目前《60+巡迴演唱會》香港站仍有多場演出，歌迷除了搶飛支持，更多的是希望歌神在破紀錄的同時，能好好保重身體，千萬不要「捱壞」健康。

有拜神儀式。（官方圖片）

誠心上香求演出順利。（官方圖片）

拜神當天手部亦泛黃。（官方圖片）