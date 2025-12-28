鍾柔美堅稱與劉展霆僅好朋友　身旁姚焯菲表情耐人尋味疑知內情

鍾柔美（Yumi）日前流出被劉展霆錫面的親密照，二人緋聞傳足三年，以為今次終於有圖有真相，冇得唔認拍拖之際，鍾柔美昨日（27日）在《新城勁爆頒獎禮2025》後台受訪時，卻堅稱與男方只是「死黨」。談到被「死黨」錫面，她指是玩遊戲懲罰：「張相係真係Post嘅，但係Christmas party玩真心話大冒險，之後我就有個懲罰。跟住post咗冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要post。」被問與劉展霆關係，Yumi形容：「暫時係好朋友，同埋了解中。」

鍾柔美（Yumi）日前流出被劉展霆錫面的親密照。

鍾柔美表示因玩真心話大冒險輸了而需接受懲罰。（葉志明 攝）

不過當Yumi講完「好朋友」及「了解中」後，身旁的姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）表情就相當耐人尋味，尤其是Chantel，只見她陰陰嘴看著Yumi偷笑，表情引起網民熱議！之後當Yumi續說：「我哋成班啦，無論係……聲夢呀，我哋都Gather好多……」時，她轉向Chantel似乎想她附和，而Chantel就繼續保持同樣表情，更與Windy對視，Windy則流露出一臉疑惑，但很快便做好表情管理，回復「正常」，繼續聽Yumi解畫。

鍾柔美表示與劉展霆是很好的朋友。（葉志明 攝）

當Yumi講完「好朋友」及「了解中」後，身旁的姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）表情就相當耐人尋味。（葉志明攝）

尤其是Chantel，只見她陰陰嘴笑看著Yumi，表情引起網民熱議！（葉志明攝）

之後當Yumi續說：「我哋成班啦，無論係……聲夢呀，我哋都Gather好多……」時，她轉向Chantel似乎想她附和，而Chantel就繼續保持同樣表情。（葉志明攝）

而Chantel就繼續保持同樣表情，後更與Windy對視，Windy的表情則流露出疑惑神情。（葉志明攝）

而Chantel就繼續保持同樣表情，後更與Windy對視，Windy的表情則流露出疑惑神情。（葉志明攝）

這一幕被指激似2024年油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生講升中派位的訪問，當時位於中間的陳愷昊同學表示：「報咗補習班，由星期一到星期五，一放學就即刻去。」此時，畫面左邊的江同學隨即「O咀」及一臉驚訝，而右邊的許家傑同學的微笑亦愈明顯，並互相打眼色。陳愷昊續指，「如果講辛苦真係覺得談唔上，因為我覺得讀書係我嘅本份嚟㗎嘛。」江毓軒同學再次「O咀」。網民馬上製作三位小學生與聲夢三女的對比圖，相似度可說99%。

這一幕被指激似2024年油蔴地天主教小學（海泓道）三位小六男生講升中派位的訪問時的畫面。（now新聞台）

網民似乎認為Yumi的解釋可信度不高，留言：「阿Chantel個樣好頂癮 完全個表情話睇你繼續表演🫡🫡🫡」、「真係當人傻的」、「Chantel個樣：乜嘢成班 咪X拉我落水」、「Yumi 唔好再講啦真係講多錯多🥲 見Chantel同Windy 個樣即刻覺得勁奇怪 望住你想提你唔好再講la🥲」、「鍾柔美兩個隊友D反應最真實🤣🤣🤣」