鍾柔美再有錫面相流出！被另一人親吻面珠　對方勁有料不輸劉展霆

鍾柔美（Yumi）日前流出被劉展霆錫面的親密照，二人緋聞傳足三年，不過鍾柔美前日（27日）在《新城勁爆頒獎禮2025》後台受訪時繼續力保A0之身，堅稱與男方僅為「死黨」，她指被「死黨」錫面只是玩Truth Or Dare（真心話大冒險）的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後我就有個懲罰。跟住post咗冇幾耐，經理人就打畀我問『你哋做緊啲咩呀？』我就話我玩遊戲一定要post。」被問與劉展霆關係，鍾柔美形容：「暫時係好朋友，同埋了解中。」

鍾柔美表示因玩真心話大冒險輸了而需接受懲罰。（葉志明 攝）

訪問出街後，不少網民都認為Yumi「死雞撐飯蓋」，質疑是否因為公司怕公開戀情會影響形象、流失支持者，於是不准她認愛。其實前日的訪問環節中，有記者都指出她與劉展霆的情感交流過份親暱與曖昧，似乎超越了死黨玩遊戲尺度，鍾柔美當時透露：「其實我有其他post，我唔知大家你有冇睇，我都係即刻delete咗，都係同一個遊戲輸咗，又係做返同一個Dare，係第二個人嚟嘅，但係我唔知大家有冇睇到，因為我都係有delete到，因為我純粹要做嗰件事，純粹係玩，但係我知道因為呢個Christmas party，的確真係玩到可能過咗少少，我遲啲會留意返。」

其實在同一個訪問中，Yumi曾透露：「其實我有其他post，我唔知大家有冇睇，我都係即刻delete咗，都係同一個遊戲輸咗，又係做返同一個Dare，係第二個人嚟嘅，但係我唔知大家有冇睇到。」即除了劉展霆外，還有第二人錫她塊面。（葉志明 攝）

有《01娛樂》讀者分享聖誕Party當晚的其他截圖，印證鍾柔美說法，原來她還有被另一人錫面！讀者稱截圖為同一晚張貼，相中可見嘟嘴親吻鍾柔美面頰的是一名中性打扮、金色短髮的女性，面紅紅的鍾柔美則伸脷顯得很開心。翻查資料，相中人是名為Jansco Wan的設計師兼造型師，她設有自家時裝品牌，除了鍾柔美、姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）外，還有幫不少圈中人如做形象設計，例如：MIRROR、陳凱詠（JACE）、蘇雅琳（Ivy）、許軼（Day）及何洛瑤（Sica）等，為新生代藝人中炙手可熱的造型師，才華洋溢，行內人都稱她「溫總」。隨著這幅相流出，未知風向會否有變呢？

有《01娛樂》讀者分享聖誕Party當晚的其他截圖，印證Yumi說話，原來她還有被另一人錫面！這張相中，可見親吻Yumi面頰的是一名中性打扮、金色短髮的女性，Yumi則伸脷顯得很開心。（讀者提供）

當晚聚會上，左上角的便是Jansco。

相中人是名為Jansco Wan的設計師兼造型師。（IG@wanjansco）

Jansco為新生代藝人中炙手可熱的造型師，才華洋溢，行內人都稱她「溫總」。（IG@wanjansco）

Jansco設有自家時裝品牌，除了Yumi、Chantel及Windy外，還有幫不少圈中人做形象設計，例如MIRROR新歌《DNA is U》MV中的造型，就由她操刀！（IG@wanjansco）

不止一次幫Yumi設計造型。（IG@wanjansco）

還有親手製作moon tang演唱會服飾。（IG@wanjansco）