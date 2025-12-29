李龍基大過王青霞爸爸11年　終極回應談「善惡因果」孤獨過聖誕

75歲的李龍基（基哥）與小36歲未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」由開始至今都充滿戲劇性。王青霞7月出獄後一直神隱，基哥聲稱未婚妻要「低調生活」並在佛山打理家族生意。然而，YouTuber「導遊哥哥」Hugo大爆王青霞在佛山的生活實況，指她在佛山早已結婚生仔，疑被「瞞婚」的基哥避談僅回覆「了解中」。

昨日（28日）李龍基向《01 娛樂》作出終極回應，繼續迴避王青霞是否已婚生子的問題，亦避談王青霞的「老公」陳先生，只說：「他爸爸有權和任何人相熟的！」更對連月來追蹤王青霞的YouTuber「導遊哥哥Hugo」說出心底話。

李龍基以短訊回覆《01娛樂》如下：

Chris 和他爸爸不是娛樂圈中人，我不想回答有關他們的事，他爸爸有權和任何人相熟的！至於那個（導遊哥哥）他那是盡金（心）盡力了，但希望他多報道有養份的資料，不要再分太多精力和時間，報道一些對國家，對社會都沒有任何幫助的事，若果為了兩餐的話，社會上有好多工作等着他去做的，多做些好事吧！告訴他（心若為惡，禍未至，福已離）。 李龍基

王爸爸佛山擁三幅土地

李龍基曾透露王青霞的家族生意「非常龐大」，但據「導遊哥哥Hugo」踢爆，其實只是做窗道軌、滑輪等小零件生意，跟內地一般廠房無異。不過，王青霞的家境的確富裕，王爸爸有三幅地，當中包括兩幅是廠，及一幅是屋，擁有五層高的千尺大宅，最近才裝修完畢。據指一半自用，另一半用作放租，租金如以人民幣20元至30元一方出租，千尺一層的租金相當可觀。

王青霞父親有三塊地，其中一塊用作起住宅。（圖片提供：導遊哥哥）

昔日王青霞曾被爆料指與一名華裔美國軍人訂婚，但據「導遊哥哥Hugo」所得資料，王青霞的老公姓陳，並非軍人，而是王青霞父親的得力助手，在王爸爸的公司登記上皆見陳之名，足見其家庭地位早已穩如泰山。

王青霞「老公」未過50歲

而王青霞的爸爸亦非常年輕，只得64歲，比75歲的基哥後生11年，難怪基哥曾稱王青霞的父母反對二人結婚。而王青霞的「老公」陳先生則在1979年出世，即今年46歲，與39歲的Chris年紀相若，並育有一名16歲的兒子。據指王青霞與陳先生於2007年成法定配偶，二人的婚姻至今仍然是有效，在內地重婚是犯法，相信亦是為何Chris出獄之後，與基哥的婚期遙遙無期。

據YouTuber Hugo指王青霞與「老公」陳先生及王媽媽吃飯。（圖片提供：導遊哥哥）

據網上爆料王青霞的「丈夫」姓陳，明顯比李龍基年輕。（圖片提供：導遊哥哥）

王青霞一家資料全被公開。（圖片提供：導遊哥哥）

據網上爆料王青霞在2007年已婚，並育有一子。（YouTube@導遊哥哥）

王青霞「老公」陳先生經常駕車返工廠。（圖片提供：導遊哥哥）

王青霞一家聖誕節工廠相聚

繼冬至當晚，王青霞與「老公」陳先生和王媽媽吃團年飯後，「導遊哥哥Hugo」在聖誕節繼續追訪王青霞一家，從最新一批照片見到，王青霞穿上深色格仔外套，於聖誕節亦有回廠房上班，曾步出門外打電話及回覆訊息。王爸爸則接待到廠房落訂單的客人，心情大靚拿出一袋二袋東西派給人，而陳先生都有返回工廠。

聖誕節王青霞都要開工。（圖片提供：導遊哥哥）

王爸爸接待到廠房落訂單的客人。（圖片提供：導遊哥哥）

陳先生被指係王爸爸得力助手。（圖片提供：導遊哥哥）

陳先生被指係王爸爸得力助手。（圖片提供：導遊哥哥）

李龍基獨自留港過冬

相反，疑遇「爛桃花」的基哥今個冬至及聖誕顯得影單隻影，他在接受傳媒訪問時透露聖誕佳節未北上會合王青霞，而是獨自留港，更慘淡表示：「聖誕節冇出去玩，都係留喺香港放飛機（遙控飛機）！」幸得好友葉振棠邀請與友人慶祝生日，李龍基再回覆《01娛樂》表示：「近期棠哥較忙，時常北上！沒有機會和他合作做節目啊，是最近我哋一齊晚餐🥣那是一位朋友的生日聚會。」

昔日李龍基會帶王青霞跟老友葉振棠相聚。（FB照片）