和珅自稱奴才高級過紀曉嵐？　Threads友貼地解讀清宮奏摺多笑料

《鐵齒銅牙紀曉嵐》為2000年至2008年間播出，同時在香港引起追劇熱潮的中國大陸劇集之一，音樂響起，加上一句「書生～百無一用～」成為了不少港人集體回憶之一。不過，大家有沒有發現在劇中，面見乾隆皇帝（張鐵林 飾）時，和珅（王剛 飾）多以「奴才」自居，而紀曉嵐（張國立 飾）則總是以「臣」自居。到底兩者之間有什麼分別？



可以稱「奴才」先係自己友，漢人官員只可以自稱「臣」。（《鐵齒銅牙紀曉嵐》/ YouTube截圖）

Threads友解讀皇帝奏摺引兩萬人追看

近期在Threads上流行一個「happy_share_history」，稱得上是流行當然有其個人之處。原來這位blog友將清朝皇帝與官員的奏摺（亦即是書信來往、報告書）翻出，再以現代語言解讀。在眾多帖文中，就曾經出現一篇皇帝寫給臣的「硃批」，指明上奏奏摺的某位官員不可自稱為「奴才」。

《鐵齒銅牙紀曉嵐》廿幾年前播出後，風靡中港台觀眾。（網上圖片）

Threads友都話古時皇帝會糾正。（Threads@happy_share_history）

自稱奴才高級過臣

根據一些網上記載，清朝屬下可分為漢人、旗人之分，旗人包括漢軍八旗、蒙古八旗、滿洲八旗等。旗人，通常就是具有軍籍，旗人的奴隸，當然是奴才。亦即是，自稱「奴才」者才是「自己友」，不是外人。而漢人就只能稱「臣」。一些下屬上奏時會寫為「奴才」，實質是錯誤示範，且有可能「觸怒龍顏」。

每日更新勁多笑料

除了透過清宮奏摺解答了這個年代久遠的疑惑，「happy_share_history」這個Threads帳號也提供十分多笑料。例如一份鄂爾泰（雍正年間軍機大臣）就曾上奏這一份「殫精竭力不敢自暴自棄」，近似於吹捧卻內容空泛的奏摺。雍正收到後卻只留下：「爾不過醜婦效顰亦屬大言不慚」回應。Threads友就分享，其實雍正意思是：「你條X頭噏乜X？」解說得十分貼地又入肉。

幾乎每日都更新，勁多笑料。（Threads@happy_share_history）

同類的奏摺「奇文」解說亦相當多，例如他發現日理萬機的雍正經常會收到「廢摺」，即廢話連篇的奏摺，而雍正就只會簡單寫一個：「閱」字就帶過，有時知道下屬生病不能上任時，又會回覆叫下屬保重身體等等等。總之，這個「happy_share_history」透過皇帝與官員間傳閱的奏摺，讓網民得以了解到每任皇帝的個性和習慣，算是Threads上一股有趣而難得的清泉。

超過1.8萬人follow。（Threads@happy_share_history）

點擊下圖睇更多：