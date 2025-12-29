章子怡罕曬合照賀女兒醒醒10歲生日！醒醒勁似媽咪更驚爆準備出書

章子怡與汪峰雖然在2023年宣佈離婚，但兩人對愛女「醒醒」的寵愛絲毫未減。近日女兒醒醒10歲生日，章子怡罕有地在社交平台大曬多張慶生靚相，感性發文告白，更意外曝光愛女年紀輕輕已「出書」做才女，引起網民熱烈討論。



女兒醒醒10歲生日，章子怡大搞party為其慶生。（微博@章子怡）

章子怡感性發文

章子怡昨日在微博發布感言感嘆時光飛逝，祝福愛女健康平安，勇敢做自己，並形容醒醒「你是我永遠最初的驕傲」。相中可見，10歲的醒醒長得亭亭玉立，身高已到媽媽肩膀，五官輪廓更被網民指與章子怡愈來愈「餅印」，充滿氣質。

10歲的醒醒身高已到媽媽肩膀，五官輪廓與章子怡愈來愈「餅印」。（微博@章子怡）

醒醒驚爆變身才女出書

為了慶祝女兒踏入雙位數年紀，章子怡悉心佈置了「動物森林」主題派對，現場處處可見醒醒創作的繪本《想變矮的長頸鹿》中的角色。最令網民驚訝的是，慶生蛋糕上寫著「祝醒寶大作早日出版」，透露了醒醒已有作品準備面世。章子怡一直支持女兒自由發展，早前亦曾分享過醒醒在藝術創作上的天分，看來「星二代」中又將誕生一位小才女。

兩人拿著由醒醒創作的繪本《想變矮的長頸鹿》。（微博@章子怡）

生日蛋糕上更寫著「祝醒寶大作早日出版」。（微博@章子怡）

汪峰演唱會隔空祝福

另一邊廂，爸爸汪峰雖因身在長沙舉行演唱會未能親身到場，但亦不遺餘力為愛女慶生。他在演唱會現場播放了女兒醒醒的成長短片。汪峰更帶領全場萬名觀眾齊聲高喊「醒寶生日快樂」。汪峰感性表示，剪輯短片時猶如重新陪伴女兒成長一次，對缺席派對感到遺憾，但仍希望給女兒一個難忘的「萬人集體慶祝」。