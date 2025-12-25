46歲章子怡再奪金蓮花獎五座獎杯四封影后　官方卻澄清有誤？

日前影壇巨星章子怡憑藉其主演的年度話題之作《醬園弄》（參賽片名《醬園弄·懸案》），於第17屆澳門國際電影節上大放異彩，成功力壓群芳，再次將金蓮花獎影后獎收入囊中。



章子怡再奪金蓮花獎影后

在《醬園弄》這部充滿話題的獲獎作品中，章子怡飾演一名飽受家暴摧殘的底層女性「詹周氏」。為了完美契合角色那種歷盡滄桑的狀態，她不惜自毀形象，主動要求戴上牙套、將眉毛染淺，更進行地獄式減肥。她在鏡頭前呈現出面色蠟黃、憔悴不堪的造型，徹底打破了以往光鮮亮麗的女神形象。

再奪影后後，24日凌晨章子怡在個人社媒發言：

願暫時陷入困惑的人，都能像我飾演的角色一樣，堅韌勇敢地為自己而活！請相信破碎的缺口，總能照進希望的光！ 章子怡

章子怡的專業精神與精湛演技，連導演陳可辛亦不禁對她讚不絕口，給予了「無可替代」的高度評價。

章子怡再奪影后後於24日凌晨在個人社媒發言：「願暫時陷入困惑的人，都能像我飾演的角色一樣，堅韌勇敢地為自己而活！請相信破碎的缺口，總能照進希望的光！」（微博＠章子怡）

章子怡四奪影后有誤？

對於坊間盛傳章子怡已是該電影節「四封影后」的說法，澳門國際電影節官方曾有說明，章子怡僅憑2022年的《我和我的父輩》以及今屆2025年的《醬園弄·懸案》，兩度榮膺「最佳女主角」殊榮。至於她在2017年憑《羅曼蒂克消亡史》及2018年憑《無問西東》所獲得的獎項，實則屬於非表演類別的「評審團特別獎」，因此網傳的「四度封后」之說並不準確。

儘管如此，章子怡在該電影節的戰績依然彪炳，其個人擁有的總獎盃數量仍高達五座。這當中包含了上述兩座極具份量的影后獎座、兩座評審團特別獎，以及她在2022年同憑《我和我的父輩》（《詩》單元）所奪得的「最佳導演」大獎，全方位實力毋庸置疑。