區永權問《尋秦記》常識題　古天樂：咁你對呢部戲認識有幾多呀？

《尋秦記》大熱，早前古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然接受了TVB《東張西望》及節目《一周星星》的訪問，同樣也引起話題討論。訪問中，古天樂和宣萱互動鬥嘴亦成為焦點。近日，TVB再度釋出更多片段，原來《一周星星》訪問中還珍藏了一段古天樂串爆區永權的片段，同樣相當有趣！



「到底項少龍最喜歡嘅飲品係咩？」都係常識題？（TVB《一周星星》截圖）

古天樂提出質疑都好合理。（TVB《一周星星》截圖）

區永權立即補充話係冷知識。（TVB《一周星星》截圖）

有火藥味？

片段開首，區永權就表示會玩一個「《尋秦記》常識問題比賽」。第一條問題為：「到底項少龍最喜歡嘅飲品係咩？」古天樂和林峯聽到問題後，露出一個驚訝表情，古天樂接着說：「哦，原來項少龍喜歡咩飲品係常識？即係唔識答就冇常識。」區永權也回應：「呢個係冷知識。」古天樂又回答：「咁你對呢部戲認識有幾多呀？！」區永權又回應：「喂，總之《尋秦記》嘅冷知識啦。」

宣萱回答問題：「檸檬茶。」（TVB《一周星星》截圖）

氣氛即刻唔同晒。（TVB《一周星星》截圖）

宣萱打圓場

林峯似乎也聞到火藥味，O晒嘴望向身旁的朱鑑然，而宣萱則望向古天樂，似乎是在「打眼色」。眾人歡懷笑一笑後，宣萱就擺出手勢，回答：「ICE LEMON TEA！」古天樂也指向林峯，表示曾在劇中拍過相關場口：「咁你都唔知？」

林峯全程O嘴，勁可愛！（TVB《一周星星》截圖）

其實古天樂都係想搞吓氣氛啫。（TVB《一周星星》截圖）

區永權：鍾意篤？

區永權又問古天樂：「咁你真實鍾唔鍾意飲㗎？」古天樂：「鍾意～」區永權：「鍾意篤（檸檬）？」古天樂：「鍾意啫，篤就另外一件事。」眾人又一陣爆笑，宣萱又推一推古天樂。

古天樂講好多爛gag。（TVB《一周星星》截圖）

古天樂爆爛gag

之後區永權拿出一個蹴鞠，林峯即說：「咁大個，蹴鞠。」區永權：「你拍嗰時有冇咁大個？」林峯：「冇。」古天樂再爆「爛gag」：「拍嗰時冇咁大個，而家全部大個晒。夠爛咩？」宣萱大笑：「好爛呀！」