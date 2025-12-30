《尋秦記》演員回到未紅時　歐瑞偉勁大隻、黃文標冇鬍鬚惡形惡相

電影《尋秦記》上晝掀起一片熱潮，有入場的觀眾更會翻找出2001年電視版《尋秦記》回味。網民也出現頗多圍繞《尋秦記》的話題。電影《尋秦記》和電視版《尋秦記》相隔24年，如今故事再有推進，實在予人一種恍如隔世、穿越時空的味道！那麼，大家又是否記得《尋秦記》中演員角色在廿多年前，甚至是未紅時的樣貌？



三哥苗僑偉飾演Ken。（《尋秦記》截圖）

苗僑偉

三哥苗僑偉入行將近45年，演出過無數角色。1983年被TVB包裝為「無綫五虎將」，與湯鎮業、黃日華、劉德華、梁朝偉齊名，相當威水！當時流行古裝武俠片，所以三哥亦因高大威猛的外型，多在片中飾演大俠，拍過的有《射鵰英雄傳》、《絕代雙驕》等。

後生時三哥苗僑偉成日做大俠。（劇照）

張繼聰飾演石頭。（《尋秦記》劇照）

張繼聰

張繼聰為童星出身，1984年起首次在鏡頭前演戲，至今拍攝超過100多套電視節目、電影和廣告，包括《陽光下的孩子》、《香江歲月》等等，其後約於2002年轉戰歌壇，之後回到熒光幕，出演《老表，你好嘢！》、《巨輪》、《食為奴》，《忠奸人》等劇。

張繼聰曾曝光自己後生時。（ig圖片）

蔡一智飾演萬良。（《尋秦記》劇照）

蔡一智與與蘇志威和蔡一傑組成組合，參加1985年第4屆新秀歌唱大賽而出道。值得一提的是，初出道時他為短頭髮形象，後來才逐漸留長頭髮。今次《尋秦記》的短髮、留鬍鬚造型可算是耳目一新！

蔡一智初出道時好型。（網上圖片）

陳國邦飾演李斯。（《尋秦記》劇照）

今年57歲的陳國邦入行亦有將近36年。起初他在電視和電影雙向發展，1994年更曾憑《飛虎雄心》提名香港電影金像獎。2000年回巢TVB拍劇，亦拍過不少佳角，是為行內公認的實力派演員之一。

陳國邦後生時同而家冇乜出入。（截圖）

洪天明飾演Phil。（《尋秦記》劇照）

「星二代」洪天明自小就跟着爸爸洪金寶在片場出入，長大後亦順理成章加入娛樂圈。1997年開始出演《刑事偵緝檔案III》，之後亦有《無業樓民》、《有營煮婦》、《人約離婚後》、《華麗上班族》、《拆彈專家2》等作品。值得一提的是，因為他在《獎門人》出色的表現，所以又有「獎金獵人」之稱。難道武打巨星之後真的有BUFF？

洪天明細個好可愛。（ig圖片）

黃文標飾演滕翼。（《尋秦記》劇照）

黃文標在1989年加入TVB，翌年參演《同居三人組》漸為人熟悉，其後有份演出處境喜劇《卡拉屋企》飾演的「大隻B」。初時他並沒有留鬍鬚，後來留了鬍鬚反而更添霸氣，成為「御用惡霸」。

啱啱入行時嘅黃文標冇鬍鬚！（截圖）

歐瑞偉飾演陶方。（《尋秦記》劇照）

今年64歲的歐瑞偉在1982年入行，入行為鞍馬運動員，中學畢業後曾任職茶樓油雞檔和餐館。入行後，他任職特技演員（俗稱龍虎武師），兩年後經劉德華鼓勵入讀藝員進修班，後來更出演《雪山飛狐》、《一哥》《尋秦記》等劇集、電影。近年因《愛・回家之開心速遞》KC一角，而成為有名的綠葉。

當時嘅歐瑞偉好大隻！（截圖）

廖啟智飾演烏有。（《尋秦記》劇照）

已故廖啟智（智叔）在1972年中學畢業後，加入邵氏電影公司擔任錄音室助理，其後晉升為攝影助理。1979年加入TVB成為藝人，旋即獲得《上海灘》飾演「丁力」（呂良偉飾）助手「陳祥貴」的機會。在生時他參演過過百套膾炙人口炙人的影視作品，入行初期，亦曾擔任《歡樂今宵》、《城市追擊》主持，為一位樣樣皆精通，有深厚功底的藝人前輩！

廖啟智（智叔）後生時外貌好有標誌性。（截圖）

滕麗名飾演善柔。（《尋秦記》劇照）

滕麗名在1994年中學畢業後，曾擔任警察通訊員（999 接線生），參加新秀歌唱大賽，不過最後只進入8強。後來於1995年加入TVB。初期因為是歌手身分，所以被安排唱兒歌，有《魔法咕嚕咕嚕》、《齊來動腦筋》、《女巫學飛天》及《陽光不斷照》等。1996年開始才正式拍劇，參演《真情》、《難兄難弟》，最後更因出演《陀槍師姐》的陳三元而走紅。

滕麗名（陳三元）後生時好靚！（截圖）

郭羨妮飾演琴清、朱鑑然飾演項寶兒。（《尋秦記》劇照）

人行前，郭羨妮為一名機艙服務員，後來參加1999年香港小姐選舉，以大熱姿態獲得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。加入娛樂圈後，首部參演劇集就是《尋秦記》，其後也參演了《洛神》、《牛郎織女》、《盛世仁傑》等。

郭羨妮選美入行，梗係靚啦。（截圖）

林峯飾演趙盤／嬴政。（《尋秦記》劇照）

現年46歲的林峯在1999年加入TVB，第一套出演的劇集就是《美味情緣》。有報道指，當年監製就是睇中皮膚黝黑，又新臉孔的林峯，就覺得他很符合劇中離島長大的年輕人的角色。翌年，他就獲安排出演《尋秦記》，其後演而優則「唱」，發展得十分之好。

後生時嘅林峯膚色比較黑，啱啱同古天樂相反。（截圖）

鄭雪兒飾演趙倩。（《尋秦記》劇照）

現年51歲的鄭雪兒近年已淡出幕前，1997年她因與郭富城合作拍攝廣告而加入娛樂圈。2000年前往台灣發展，也曾推出過國語專輯《別裝傻》，2001年出演《尋秦記》 ，2002年更有份出演《流星花園2》。

鄭雪兒世一！（YouTube截圖）

宣萱飾演烏廷芳。（《尋秦記》劇照）

宣萱在2001年參演《尋秦記》，但早在1991年回流時，就已被星探發掘拍廣告，1992年拍攝金莎朱古力更令她走紅。其後她簽約TVB，先後主持《K-100通訊站》和加入劇組。其後參演過《千歲情人》、《龍兄鼠弟》，出演處境劇《餐餐有宋家》後更成功入屋，在《壹號皇庭V》中亦擔正做女主角。

宣萱因在1992年拍攝金莎朱古力更被TVB發掘。（YouTube截圖）

古天樂飾演項少龍。（《尋秦記》劇照）

入行前，古天樂任職模特兒經理人公司，後來公司結業後，他應邀加入TVB。1994年他初登螢幕，演出《婚姻物語》，之後1995年就於《神鵰俠侶》擔任第一男主角。初期的古天樂絕對可以以「青靚白淨」形容。他拍畢2001年《尋秦記》後，他就離巢TVB外闖，開始在影壇的發展。