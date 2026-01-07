被傳與陳庭欣密會　TVB小鮮肉理大畢業棄公關變東張男神

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），最近與拍拖8年的楊振源分手，有指陳庭欣已經搬離九肚山愛巢，搬回黃大仙的500尺舊居。陳庭欣回復單身後，愈戰愈勇，除了工作上繼續衝刺外，更驚爆與27歲的「東張男神」曾錦燊（Charles）過從甚密，疑似是新歡，其後陳庭欣大方接受《香港01》表示兩人只是朋友。

陳庭欣最近與拍拖8年的楊振源分手。(陳庭欣IG圖片)

曾錦燊今年是第一次獲提名「最佳男新人」一獎。(陳順禎 攝)

現年27歲的曾錦燊曾就讀香港理工大學時裝及紡織學院的ITC（Institute of Textiles and Clothing），畢業後他於公關公司做過半年活動經理，但最後還是自己覺得不適合刻板的工作。於是他2022年決定參加第32期無綫電視藝員訓練班，之後於2024年正式加入TVB成為旗下藝員，其後加入《東張西望》成為「東張男神」而為人認知。

曾錦燊都真係幾「男神」喎。(葉志明 攝)

曾錦燊2024年正式加入TVB成為旗下藝員，其後加入《東張西望》成為「東張男神」。(節目截圖)

曾錦燊曾參演過不少的劇集，由跟組演員開始做起，直到今上於《新聞女王2》中飾演「富二代顧總」，有大頭兼有對白才讓人留下深刻印象。他參演過的劇集有：《反黑英雄》、《法證先鋒6倖存者的救贖》、《黑色月光》、《新聞女王2》及未播出的《模仿人生》、《正義女神》、《特勤女團》、《璀璨之城》。

曾錦燊曾參演過不少的劇集，由跟組演員開始做起，直到今年於《新聞女王2》中飾演「富二代顧總」。(《新聞女王2》截圖)

曾錦燊涉獵的範圍甚廣，除了參演劇集外，曾錦燊亦有主持或參與過不少的綜藝節目，例如：《東張西望》、《滴水不漏拯救隊》、《大師兄春日感謝祭》、《大師兄welcome Summer大激鬥》、《好嘢港多啲》，可見是一個「未來之星」，爆紅之日指日可待。