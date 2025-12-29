兩屆視后明年「登六」單身26年　罕現身變傳道人網民驚訝：唔識老

年59歲的TVB兩屆視后鄧萃雯（Sheren），近年主力北上發展，去年更憑內地真人騷《乘風2024》成功圈粉，人氣高企。久未在香港公開露面的鄧萃雯，今年聖誕罕有回港，但今次並非現身頒獎禮或電視螢幕，而是以「基督教傳道人」的特殊身份出席生命分享會。昨日（28日）鄧萃雯在社交平台大晒活動照，其凍齡狀態完全看不出快將「登六」，保養得非常好。

畫家帽造型被讚「唔識老」

從鄧萃雯分享的照片可見，當日的她以全新短髮造型示人，身穿型格棕色西裝外套，再頭戴一頂充滿藝術氣息的畫家帽，整體感覺既沉穩又帶幾分時尚少女味。現場所見，鄧萃雯的皮膚緊緻有光澤，臉色紅潤且神采飛揚，身形也保持得好好，完全看不出歲月痕跡。不少粉絲見狀紛紛驚艷留言，大讚雯女「好似唔識老咁」，甚至認為她現在的狀態好到可以隨時再拍經典劇集。她在台上拿著麥克風侃侃而談，分享信仰如何影響她的生命，神情真摯投入。

《宮心計》太后班底激罕合體

是次分享會宛如小型藝人聚會，吸引了不少圈中教友到場力撐。除了好姊妹張文慈（Pinky）外，曾合作經典劇集《宮心計》的「鄭太后」韓馬利及「郭太后」謝雪心均有現身，三位演技派女神緊靠在一起合照，尤其是雯女與心姐的再度合體，瞬間勾起無數觀眾的集體回憶，網民紛紛直呼這幕簡直是「夢回《義海豪情》」。張文慈發文表示獲益良多：「前兩天去了聽Sheren的生命見證，她每一次的分享都給了我一種鼓勵和省思，她是我生命中一個好重要的姊妹，她一直給我很多人生的方向和教導。」鄧萃雯在帖文中感恩道：「今年聖誕也有機會分享生命見證，實在感恩，述說耶穌降世對我的影響和意義。」

雯女與《宮心計》「郭太后」謝雪心相聚。（IG@tangshuiman）

鄧萃雯與《宮心計》的「鄭太后」韓馬利同張文慈一左大右合照。（IG@tangshuiman）

坎坷情路單身26年看淡婚姻

鄧萃雯事業有成，但情路卻坎坷。她曾大方承認年輕時曾誤入情網，介入了江華與麥潔文的婚姻，當上「小三」的經歷讓她背負了不少輿論壓力，事後她選擇主動分手並深刻反省。自1999年與鄭敬基分手後，鄧萃雯至今已單身足足26年，期間未曾公開認愛。然而雯女對此顯得非常豁達，她曾多次表示不認為單身是失敗，並強調結婚並不代表一定會開心。