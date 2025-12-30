獨家｜鍾柔美舊同學爆拍過四次拖絕非A0　曝前度合照：佢冇得唔認

鍾柔美近日因一張與緋聞男友劉展霆的錫面合照成為網民熱討對象，但她在訪問中一於力保「A0」之身，堅稱跟男方只是死黨、好朋友，連姚焯菲聽完都不禁偷笑，笑容耐人尋味。不過近日有鍾柔美的中學同學就向《01娛樂》獨家爆料，指不屑見到她常常扮「A0」，揭鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，更提供了她與前男友的合照！

鍾柔美（Yumi）日前流出被劉展霆錫面的親密照。

鍾柔美表示與劉展霆只是很好的朋友。（葉志明 攝）

當Yumi講完「好朋友」及「了解中」後，身旁的姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）表情就相當耐人尋味。（葉志明攝）

鍾柔美被中學同學大爆料，指她中學時期已至少拍過四次拖。（IG@yumichung1221）

爆料人跟鍾柔美一樣就讀基督教中國佈道會聖道迦南書院，提供了她與中學時其中一任男友Royson的合照，見女方手執飲品，輕靠男方肩膀；跟昨晚（29日）網上流傳一張宣稱是鍾柔美與學校師兄在2019年拍拖的合照為同一人，相中鍾柔美於天星小輪上依偎對方肩膊，樣子清純，二人面露甜蜜微笑。爆料人指：「呢個Royson係風紀隊長，唔係佢第一任嚟，嗰時鍾柔美做咗唔知咩『衰嘢』（犯校規），要風紀去處理，一齊做福音嘢，最後唔知點解一齊咗。」此外，爆料人亦透露鍾柔美曾跟英文名為Gregory、Zachary；以及綽號「歪頭」的男同學交往，校內有不少人知道，因此爆料人強調：「呢啲名，佢一聽到，冇得唔認囉。」

鍾柔美被中學同學大爆料，指她中學時期已至少拍過四次拖。（IG@yumichung1221）

爆料人提供了鍾柔美與中學時其中一任男友Royson的合照，見女方手執飲品，輕靠男方肩膀，兩人露出甜蜜微笑。（讀者提供）

與此同時，網上亦流出鍾柔美與Royson的合照，這張相他們更親密。

爆料人亦提供三任男友Royson、Gregory及Zachary的IG，Zachary現時已改名，但他原來是位活躍的Busker，IG有逾4千位Followers，有夾Band亦跟鍾柔美一樣熱愛唱歌，難怪當初會互相吸引。

Royson就是鍾柔美的風紀前男友，比Yumi就讀高年級。（IG圖片）

鍾柔美前男友Gregory。（受訪者提供）

鍾柔美前男友Zachary是一位活躍Busker，IG有超過4千人Follow。（IG圖片）

Zachary跟鍾柔美一樣熱愛唱歌，難怪當初會互相吸引。（IG圖片）

除「A0」人設外，爆料人特別談到鍾柔美的「學霸」和「全班第一」形象是假象，表示：「之前又話全班第一，其實係因為佢係非華語學生，嗰班全班都係外國人，計分方法又唔同，所以先係全班第一。」