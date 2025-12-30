盤點男神鍾情網紅！林俊傑認愛細21歲七七　最高相差22歲惹熱議

娛樂圈男神口味轉向？近年不少「童年男神」紛紛宣佈脫單，而對象竟然清一色是「網紅」！最令網民震驚的是，這些情侶的年齡差距動輒雙位數，部分更被戲稱為「父女戀」。近日連一直低調的金曲歌王林俊傑（JJ）「官宣」認愛年僅23歲的內地網紅七七，令「男星鍾情網紅」的話題再次掀起熱烈討論。

林俊傑&七七：為母慶生「官宣」認愛細21歲七七

44歲的JJ林俊傑感情生活向來神秘，但日前他在社交平台分享為媽媽慶祝70歲大壽的照片時，驚見緋聞傳足一年的網紅七七（Annalisa）親暱地搭著林媽媽的肩膀，「準新抱」地位似乎呼之欲出。現年23歲的七七外型甜美、家境富裕，兩人年齡相差21歲，這段「忘年戀」雖令不少粉絲心碎，但亦收獲不少祝福。

林俊傑與女友七七共同為媽媽慶祝70大壽。（微博@林俊傑）

現年23歲的網紅七七外型甜美，與44歲的林俊傑年齡相差21歲。（微博圖片）

郭富城&方媛：22歲差距成「網紅天王嫂」典範

提到男星娶網紅，絕對不能不提郭富城與方媛（Moka）。當年兩人宣佈婚訊時震驚全港，皆因雙方年齡相差高達22歲。雖然起初備受外界質疑，但方媛婚後表現大方得體，連生三女，天王嫂地位穩如泰山。

郭富城與方媛結婚8年育有3個女兒。（微博@方媛Moka）

郭富城與方媛年齡相差高達22歲，當年宣佈婚訊時震驚全港。（微博@郭富城）

胡彥斌&易夢玲：相差16歲 馬爾代夫甜蜜約會

音樂才子胡彥斌近日被爆出與內地「頂流網紅」易夢玲戀愛中。兩人被拍到在馬爾代夫海邊擁吻、自拍，畫面極度甜蜜。42歲的胡彥斌遇上26歲的女神易夢玲，相差16歲的組合被網民形容為「才子配佳人」，更有種「破次元壁」的感覺。

胡彥斌與易夢玲被拍到在馬爾代夫海邊擁吻、自拍，畫面極度甜蜜。（網上圖片）

42歲的胡彥斌與26歲的易夢玲，兩人相差16歲的組合有種「破次元壁」的感覺。（小紅書圖片）

潘瑋柏&宣云：相差14歲「最美空姐」低調守得雲開

「潘帥」潘瑋柏於2020年突然宣佈認愛內地網紅宣云（Luna），震驚大眾。現年45歲的潘瑋柏比妻子大14歲，Luna曾被封為「最美空姐」，雖然婚初曾捲入不少傳聞，但兩人感情依舊穩固，兩人亦在2023年在峇里島補辦豪華婚禮。

潘瑋柏與宣云在2023年在峇里島辦豪華婚禮。（網上圖片）

現年45歲的潘瑋柏比妻子宣云大14歲。（網上圖片）

黃曉明＆葉珂：15歲差距 有傳兩人已分開

48歲的黃曉明與33歲網紅葉珂的戀情曾轟動一時。葉珂因獨特的「珂學」言論與精緻外貌備過往受爭議。雖然兩人年齡相差15歲，一度傳出領證，但近日劇情峰迴路轉，兩人似乎已分手，這段短暫而高調的「男神配網紅」戀情最終僅維持不到一年便宣告玩完，令人唏噓。

兩人年齡相差15歲，一度傳出領證，但近日劇情峰迴路轉，兩人似乎已分手。（網上圖片）

周杰倫&昆凌：相差14歲「黑澀會美眉」變身最強天王嫂

提到男神配網紅/模特兒的成功典範，周杰倫與昆凌絕對是首選。46歲的周董比昆凌大14歲，昆凌當年以《我愛黑澀會》出道，隨後轉型模特兒。兩人於2015年在英國古堡舉行世紀婚禮，婚後育有三名子女。昆凌成功由網紅模特兒晉身國際影星，周董更成為圈中著名的「寵妻狂魔」，婚姻生活閃盲網民。

46歲的周董比昆凌大14歲，兩人結婚10年育有三名子女。（網上圖片）

林峯&張馨月：10歲差距 模特兒出身張馨月坐穩正宮

林峯與內地模特兒張馨月，雖然年齡相差10歲，但感情非常穩定。張馨月曾從事模特兒及網紅工作，2019年與林峯結婚後育有一女。