譚詠麟32歲學霸仔仔開發加密貨幣成績驕人　隱居加國年薪過百萬

現年75歲的「樂壇校長」譚詠麟除了元配老婆楊潔薇（莎莉）之外，亦有一位紅顏知己朱詠婷（Wendy），他與朱詠婷育有一名獨子譚曉風（Howard）。譚詠麟對兒子譚曉風疼愛有加，一直以來悉心栽培。年約32歲的譚曉風不只遺傳了父親的音樂天份，藝術和體育細胞，文武雙全，學業成績亦非常優秀，在2010年香港會考取得十優成績後便到海外升學，先後畢業於英國牛津大學工程科學系 (碩士學位)，之後又到美國普林斯頓大學深造，是學霸一名。現居加拿大的譚曉風行事低調，今日有雜誌報道指他近年投身加密貨幣等科技領域，表現超卓，近期更晉升為高級軟件工程師，憑自身實力在創新科技界開拓事業創出佳績。

譚詠麟在飛機上親自派發毛毯。(小紅書)

譚詠麟如今依然魅力不減，他與熱情女粉絲合照時非常紳士。（小紅書）

譚曉風開發加密貨幣成就出眾

該報道指譚曉風目前於一間Web3初創公司擔任高級軟件工程師，專注於開發數碼錢包和密碼學協議等。據悉，譚曉風畢業後獲得多家公司招攬，最終選擇在加拿大遊戲公司Axiom Zen任職工程師，該公司客戶包括NASA、Microsoft等。譚曉風在Axiom Zen任職期間，曾接手主理全球首款基於以太坊區塊鏈的NFT遊戲「加密貓」（CryptoKitties）。該遊戲推出後旋即引發熱潮，一度佔據以太坊網絡超過16%的交易流量，相當受歡迎。他曾於Amazon等4間科技公司任職，並開設自己的公司，不斷累積經驗。譚曉風憑藉自身條件和努力，在事業上成就驕人，有指他的年薪早已過百萬港元。

譚詠麟與譚曉風父子相擁。（譚詠麟Facebook）

譚詠麟讓兒子自由發展

雖然譚詠麟與兒子譚曉風分隔兩地，但兩父子的關係依然密切。譚詠麟不時飛往加拿大探望兒子，兩人又經常透過視像聯繫感情。譚詠麟對於兒子的成就感到十分自豪，他曾表明不願兒子繼承演藝事業，覺得做藝人太辛苦，指兒子也不喜歡入行，但亦從不干預兒子的發展，讓兒子自由選擇屬於他自己的人生路。譚詠麟又曾表示全靠譚曉風媽媽 (朱詠婷) 從小教導有方，兒子才如此乖巧懂事，笑指自己當不了嚴父。