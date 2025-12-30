鍾柔美再有合照流出！後樓梯擁吻斷正　網民：死撐以為過到骨？

鍾柔美（Yumi）近日因與緋聞男友劉展霆的錫面合照成為網民熱討對象，但在訪問中堅持「A0」之身，堅稱跟男方只是死黨、好朋友。繼有鍾柔美的中學同學向《01娛樂》獨家爆料，指不屑見到她常常扮「A0」，揭鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，更提供了她與前男友的合照後，再有網民爆出更多鍾柔美與前度接吻的照片。

鍾柔美（Yumi）日前流出被劉展霆錫面的親密照。

鍾柔美表示與劉展霆只是很好的朋友。（葉志明 攝）

爆料人提供了鍾柔美與中學時其中一任男友Royson的合照，見女方手執飲品，輕靠男方肩膀，兩人露出甜蜜微笑。（讀者提供）

網民爆出鍾柔美與另一前男友的甜蜜合照

今日凌晨有網民在Threads公開鍾柔美與第一任男友的另一張合照，隨即掀起網民熱議。其後有網民在留言區分享更多鍾柔美與另一前男友的照片，在3張照片中兩人均穿上校服在車廂中甜蜜合照，更有一張兩人在後樓梯擁吻的照片。

今日凌晨有網民在Threads公開鍾柔美與第一任男友的另一張合照。（Threads）

有網民在留言區分享更多鍾柔美與另一前男友的照片。（Threads）

甜蜜合照。（Threads）

後樓梯擁吻，又「love you babe」，仲係A0？（Threads）

網民不理解鍾柔美為何要扮A0

有大批網民看到照片後，都忍不住留言指鍾柔美擘大眼講大話，更不理解為何要扮A0：「又話自己A0」、「點解要扮A0」、「鍾柔美得罪全世界」、「佢由2019至到今年，都係維持A0+了解中嘅狀態。」、「錫埋都唔係男朋友？」、「咩呀 了解中呀」、「佢真蠢定死撐以為過到骨 ￼？佢今日仲po IG 又唔封留言，好似仲未知驚⋯真係幾夠薑😌」、「等睇解畫又有咩新奇答案」、「次次都dare, 幾時先可以true番次，講真話？」。

有大批網民看到照片後，都不理解為何鍾柔美要扮A0。（Threads）

網民反嘲鍾柔美的合照應該都是玩真心話大冒險才拍下的。（Threads）