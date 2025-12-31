性感打女患甲狀腺亢奮症暴瘦眼凸險盲　病情大好轉： 差啲喊出嚟

現年38歲的楊梓菁（前名楊柳青）由模特兒轉型做演員成為「打女」，近年淡出幕前，前年8月秘密誕子後復出，同時努力創業打拼事業，但去年7月因免疫系統攻擊甲狀腺導致失眠、暴瘦和眼凸、大細眼，無奈要推掉多部劇集和廣告工作，專心休養，今年7月她出席與朋友合作投資的健康療癒工作室開幕活動時，透露已康復約8成。日前楊梓菁在社交平台再分享好消息，透露病情大好轉，終於可以停藥！

楊梓菁由模特兒轉型做演員成為「打女」。（IG@wiyona）

新一代打女。（受訪者提供）

楊梓菁在《解決師》中以比堅尼上陣，色誘溫家偉。（劇照）

楊梓菁在《解決師》中有一場出浴戲。（TVB YouTube影片截圖）

一向身形Fit爆！（IG@wiyona）

身材出眾。（IG@wiyona）

楊梓菁同囝囝。（IG@wiyona）

楊梓菁同囝囝。（IG@wiyona）

楊梓菁病情好轉停藥

楊梓菁寫道：「今日覆診醫生話甲狀腺同免疫系統指數好靚，可以停止食藥，內心好激動，差啲喊左出黎…因為食左年幾藥，終於可以move去下一個step，聽日睇埋眼科醫生，眼睛請你乖乖地，希望可以用最簡單最容易嘅方法治療同康復！🙏🏻」

楊梓菁分享好消息。（IG@wiyona）

楊梓菁去年身體出現免疫系統問題，攻擊甲狀腺。（影片截圖）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患甲狀腺機能亢奮症

楊梓菁曾在接受訪問時透露，因免疫系統攻擊甲狀腺導致眼睛出現異常，最嚴重時雙眼腫脹、眼珠凸出，一度擔心會盲，令她無法出鏡拍戲，大受打擊，她直言感覺如毀容，深陷容貌焦慮，甚至不想見人。楊梓菁經藥物治療配合針灸後已逐漸康復，更啟發了她的創業方向，今年7月她與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕，她帶着兒子現身，並透露已康復約8成，如今病情再有好轉，不少網民都留言為她加油打氣！

楊梓菁曾有容貌焦慮。（IG@wiyona）

今年7月楊梓菁與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕。（IG@wiyona）

今年7月楊梓菁與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕。（IG@wiyona）

Jace好Cute！（IG@wiyona）

病情好轉。（IG@wiyona）