TVB夫婦被捕獲行工展會勁貼地　大包小包戰利品仍拖到實好恩愛

無綫王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾喜愛，除了主要演員的演出吸引外，就連配角都有得發揮，每個角色都深受觀眾喜愛，而其中飾演「譚道德」的陳榮峻與太太吳香倫（飾演譚何容儀），兩人戲裡戲外都恩愛非常，是圈中模範夫婦，更被譽為圈中的「黃昏戀」典範。

陳榮峻與吳香倫譜出一段黃昏戀，並於18年修成正果，成為一時佳話。（資料圖片）

陳榮峻和吳香倫戲裡戲外都咁恩愛。（陳順禎攝）

工展會被捕獲 「譚氏夫婦」大包小包極貼地

曾歷喪妻之痛的陳榮峻與吳香倫譜出一段黃昏戀，並於18年修成正果，成為一時佳話，婚後兩人形影不離，恩愛之情羨煞旁人。日前，有網民捕獲二人現身工展會，生活化的一幕再次引起熱議。照片可見，兩人打扮樸素，與一般市民無異。雖然身為資深藝人，但兩人完全沒有架子，買餸車和手提大包小包的戰利品，收穫豐富。兩人穿梭於攤位之間，邊行邊商量，生活氣息十足，被網民大讚「超貼地」、「好有親切感」。

戰利品豐富！（讀者提供）

有商有量！（讀者提供）

二人私下依然恩愛！（讀者提供）

陳榮峻不離不棄 悉心照顧太太的飲食起居

陳榮峻曾於2010年遭遇喪妻之痛，一度情緒崩潰。直到2013年拍攝《食為奴》時，與吳香倫重遇並譜出戀曲。這段戀情當初更獲得陳榮峻子女的全力支持，最終在2018年正式修成正果，於教堂舉行婚禮，成為圈中一段動人的「黃昏戀」典範。結婚後，兩人經歷了不少考驗，吳香倫曾不幸確診患上罕見病皮肌炎，陳榮峻不離不棄，悉心照顧太太的飲食起居，更承擔起所有家務，陪太太行山鍛鍊體魄，結婚7年依然恩愛如初，私下會以「相公」、「娘子」互相稱呼。

譚道德和譚何容儀這一對非常入屋。（劇集截圖）

陳榮峻和吳香倫曾在中山一間酒店被捕獲。（小紅書）

兩人望著電話展露甜笑。（小紅書）

兩人此行實情係參加婚宴！（小紅書）

兩人此行實情係參加婚宴！（小紅書）

陳榮峻坦承當時閃過自殺的念頭。（葉志明攝）

作為好兄弟，陳榮峻再婚，黃日華肯定要到場祝賀。（資料圖片）

一家四口感情好好。（陳榮峻社交平台）

兩公婆與兒子同住。（陳榮峻社交平台）

兩人相愛相親。（陳榮峻社交平台）