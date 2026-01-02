前亞視高層遺孀為夫過生忌曝光美國豪宅　家族做金融地產傳擁20億

蔡一鳳是澳門名媛，出身富裕，2014年嫁予亞視高層盛品儒，誕下一對龍鳳胎。可是盛品儒今年8月18日不敵肝癌離世，終年48歲。蔡一鳳難掩悲傷，不時在社交平台抒發對亡夫的思念，並透露飽受外傭離職、子女遭騷擾的折磨，心力交瘁。聖誕節期間，蔡一鳳飛到美國過節，與家人朋友團聚，曝光洛杉磯峽谷豪宅，並透露在美國幫盛品儒過生忌。

在盛品儒人生最後階段，太太蔡一鳳陪伴在側，原本還盼望老公身體能好起來。（VCG）

蔡一鳳於豪宅宴客，張耀揚也有份出席。(小紅書)

蔡一鳳到美國後頻頻分享生活片段。蔡一鳳美國的家不但闊落，設有健身室，且坐落在峽谷之中。蔡一鳳曬出以無人機拍下的峽谷片段，景色開揚又優美。蔡一鳳發文：「宅家，也擁有整片峽谷的壯闊」。蔡一鳳與子女家人相聚，閑時做運動，並招呼張懋中教授等知名學術界人士。有人羨慕蔡一鳳家族強大，蔡一鳳回覆：「我輩還需努力」；另外，蔡一鳳又透露在美國幫盛品儒生忌。

蔡一鳳於7000多尺豪宅中舉行大型Party，盡顯奢華氣派。(fb圖片)

蔡一鳳事業家庭兩兼顧。(fb圖片)

蔡一鳳擁有西班牙血統，自小隨家人到菲律賓生活，及後移居澳門發展，父母從事金融、房地產生意，並於內地經營酒店，估計身家超過20億。據了解其家族曾於福建開設銀行，家族成員亦不乏政治人物及高官等。身為富家千金的她不靠父蔭，憑一己之力走上賭場副總裁之位，大搞珠寶生意，於巴黎及澳門開設高級珠寶店。

蔡一鳳回美國過聖誕。（小紅書）

聖誕樹。（小紅書）

屋企好大！（小紅書）

大客廳。（小紅書）

生活舒適。（小紅書）

健身室。（小紅書）

與家人團聚。（小紅書）

（小紅書）

閑時去玩。（小紅書）

屋企坐落於峽谷。（小紅書）

開揚又景色優美。（小紅書）