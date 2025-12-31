李施嬅想到有可能同車崇健分開感心碎　落淚自覺矛盾：感到很困惑

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而經過多日的相處及互動溝通環節後，在近期一集節目中，李施嬅就在日記簿中透露心聲，表示一想到要和車崇健分開，便會覺得心碎，似乎整個人已深陷在理性與感性的撕裂矛盾中。

二人因為節目受到不少關注。（《再見愛人5》微博圖片）

李施嬅一想到有可能與車崇健分開感心碎

在節目中，李施嬅曾多次投訴車崇健不是，但經過在節目的相處及互動之後，她又坦承對車崇健有了新的心動，在寫日記時表示：「今天去沙漠開了UTV越野車，Anson 讓我很開心，很貼心。因為我知道他其實很喜歡開車，晚上我們見到了李老師，他成功幫Anson寫下了上班前親吻我的那個瞬間，我很感動，但同時對我們的關係也感到很困惑，一想到我們可能結束，我就心碎。」

李施嬅已深陷在理性與感性的撕裂矛盾中。（微博圖片）

李施嬅落淚

而她所指的李老師就是北京大學心理學系臨床心理學方向博士生李松蔚，當他問到李施嬅與車崇健分開後會覺得難受嗎時，她就一邊講一邊忍不住落淚：「從一開始我們每次分開都很痛的，所以很難再跳進去，因為真的每一次都很痛，就不想這樣循環。（這一次旅行對你來說是不是有點為難？）我一開始來的時候，我不會覺得我們會在一起，但是我覺得來了節目之後，就很多的事情發生，然後就會讓我就會有心動，然後我就很怕，我還會跳進去。」所以，她亦自覺很矛盾，希望聽到一些嘉賓意見，告訴及肯定她的決定。

李施嬅一邊講一邊落淚。（微博圖片）