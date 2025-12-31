吸金王北海道豪宅空間闊落　開班穩袋千萬物業遍佈全球身家逾2億

現年65歲的蘇民峰是著名堪輿學家，有指他私人教授課程學費要300萬，還要與師傅夾八字，門檻極高，曾有報道指他的身家至少2.3億元！蘇民峰與太太經常周遊列國，Keep住「每月一遊」，又經常在社交平台分享美食同名酒，享受人生！近日蘇民峰同太太到日本北海道展開滑雪之旅，雖然日前受暴風雪吹襲，被迫取消滑雪行程，但他依然十分享受，悠閒行街大嘆美食，更公開北海道豪宅內景！

蘇民峰北海道豪宅曝光

相中所見，豪宅裝修簡約，客廳闊落，擺放了L形梳化及圓形茶几，再鋪上地氈，採用落地玻璃設計，可以眺望靚景，飯廳就有一張可坐至少6人的餐枱，開放式廚房設備齊全，而主人房亦十分寬敞，擺放了一張雙人床，客房就放置了兩張碌架床可招呼客人。

蘇民峰開風水班穩袋千萬傳擁2.3億身家

蘇民峰自1986年起開班授徒，直至2011年停止公開授課，轉為私人教授，有指他私人教授課程收費高達300萬元，更設有「夾八字」的門檻。早前蘇民峰宣布開「2026年暑期陽宅風水班」，4日合共20小時的課程，每名學生收費5萬港元，名額最多200人，有網民估計蘇民峰今次開班總收入可達1,000萬港元，平均每小時收入50萬港元，每分鐘約賺8,333，相當驚人！蘇民峰多年來眼光獨到，賺到盆滿缽滿，有指他的物業遍佈日本、美國、泰國等，身家至少2.3億元！

