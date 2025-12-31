張茆甩倪震後嫁澳洲人誕兩子女　自爆一世未打過工每月開支六位數

38歲的張茆於2008被拍到與倪震在蘭桂坊激吻一夜成名，被指介入倪震與周慧敏的戀情，險些令二人分手。不過，事過境遷，張茆近年轉型做親子KOL，跟外籍丈夫育有一子一女，家住1500萬西貢獨立屋，生活美滿，成為人生勝利組。日前張茆被接受比魯斯Bruce的香港探家博主的訪問，直訪張茆和老公King的屋企。

倪震曾背叛「玉子掌門人」周慧敏，遭全城鬧爆是世紀賤男。（視覺中國）

2008年倪震被爆有第三者，發生「張茆事件」二人曾一度分手，可是事情發生短短13天後，兩人戲劇性復合並宣布結婚。（圖片來源：視覺中國）

張茆做全職家庭主婦

影片中，張茆透露自己是在海南長大的東北人，而丈夫則是澳洲人，二人同是2005年來香港。張茆坐在車上經過城市大學，指是自己的母校，續說：「18歲高考後來香港，是海南省第一批可以來香港讀大學的學生。（兩人在一起？）2009年9月9日我們認識，我現在是全職帶小朋友，家裡有兩個小朋友，他（丈夫）在香港中環有一間詠春學校，他是教功夫。」被主持問到做全職家庭主婦前做甚麼？張茆說：「我沒有上過班。」主持人亦「嘩」一聲感到驚訝。

住1500呎大屋 每月使費13.3萬人民幣

張茆公開寬敞大屋，全屋以白色為主調，主人房特別設有桑拿房，給老公用來放鬆身心。張茆還公開屋企每月使費，她如數家珍逐一詳列說：「13.6萬人民幣！」當中包括兩個小朋友學費$32,000、補習費$13,000，房貸$25,000，車貸還有停車費在中環是$4,700，工作第6年的保姆姐姐$7,500，還有保險約$10,000，開資認真好大。

西貢獨立屋曾因僭建要大維修

早前張茆亦有拍片透露自購的西貢獨立屋在4月時曾進行大維修，事緣收到屋宇署通知，她的二樓花園，是之前的業主非法僭建，現時他要將花園還原，想想也知道是大工程，而張茆曾表示因為二樓的花園才購入上址，現時卻要拆卸，只能當買個教訓，所以拍片提醒大家，買屋一定要問清楚屋宇署，避免之後一大堆麻煩。

