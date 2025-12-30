長腿索媽囡囡髮量太驚人好苦惱　頭髮豎起證件相唔合格用一招解決

現年34歲、曾主持TVB節目《3日2夜》的曾淑雅（Jumbo）被封「長腿女神」，2023年突然宣布婚訊，同年11月誕下囝囝Kobe；去年11月Jumbo離巢TVB，今年7月細女順利出世，成功三年抱兩，湊成一個「好」字。Jumbo兩個小朋友剛出世已髮量驚人，尤其細女的「爆炸頭」全部頭髮向上豎起，十足真人版Monchichi一樣咁可愛。不過，近日Jumbo帶5個月大的細女申請護照，因為頭髮不能夠梳直下來拍攝證件相，成為一大難題！

「長腿女神」Jumbo生完兩個小朋友仲係咁fit。（IG@jumbotsang）

一家四口。（IG@jumbotsang）

嬰兒房好靚。（IG@jumbotsang）

頭髮全部豎起，好搞笑。（IG@jumbotsang）

好似真人版monchichi。（IG@jumbotsang）

證件原相不及格要用cut頭版本

Jumbo在IG限時動態分享了囡囡的證件原相及修圖後相片，寫道：「準備去整妹妹的第一張證件passport，因為妹妹的頭髮，原相變咗唔合規格，最後相舖幫佢整咗個cut頭版本。不過，我決定2張都帶晒。帶埋囡囡去爭取下，睇吓相有無機會比過關。」

梳極都仲彈起！（IG@jumbotsang）

cut頭髮版有冇效？（IG@jumbotsang）

被櫃檯哥哥一句「唔得」嚇一跳

經修圖後，目測頭頂已cut了三吋頭髮，雖然髮型變得整齊，但負責的職員仍面有難色，Jumbo在另一個Po寫下：「當我去到櫃檯問嗰位哥哥嘅簽案係..佢好cool咁同我講原相係唔得嘅，cut頭相都有機會過唔到架。真係嚇咗一跳。。難道要白行一趟？係交晒文件比佢之後。見埋囡囡，我住住佢入資料。。。。然後聽到佢同隔離話，頭髮邊要留有唔知幾mm嘅空位，我估應該係scan失敗咗？心裡好緊張。。之後佢問我拎多張去scan多次，之後聽到得咗，你可以過去交錢，我先放下心頭大。。。。過到關就好。」

望落cut咗3吋頭髮。（IG@jumbotsang）

