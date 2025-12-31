李龍基被瞞婚爺孫戀玩完　強調不知情做第三者拒向王青霞老公道歉

現年75歲的李龍基與小36歲未婚妻王青霞的「爺孫戀」一直都充滿戲劇性，早前更傳出王青霞在佛山已結婚生仔，李龍基疑被「瞞婚」。王青霞7月出獄後一直神隱，日前YouTuber「導遊哥哥」Hugo卻大爆王青霞在佛山的情況，今日（31日）李龍基接受傳媒訪問時，承認已「爺孫戀」已玩完，強調自己從不知情，故無需向王青霞丈夫與兒子致歉。

現年75歲的李龍基與小36歲未婚妻王青霞的「爺孫戀」一直都充滿戲劇性。（資料圖片）

李龍基被「瞞婚」 承認與王青霞冬至後正式分手

李龍基曾承諾年底迎娶王青霞，今年7月更手捧60枝粉紅玫瑰接王青霞出獄，惟女方一直低調潛水。「導遊哥哥」揭王青霞於2007年與一名陳姓男子結婚，並育有現年16歲兒子。早前冬至時王青霞更被拍到疑似與老公陳姓男子及母親同枱食飯。接受《星島頭條》訪問時，交代與王青霞關係已完結，並透露兩人自王青霞返回內地娘家後便漸行漸遠，直至冬至後正式分手，更明白到自己才是第三者，並表示兩人溝通後，保證自己不會做傻事，算是和平分手，依然會保持聯絡。

王青霞7月出獄後一直神隱，李龍基稱她要「低調生活」並在佛山打理家族生意。（潘樂文、麥超億攝）

李龍基沒過問王青霞婚姻狀況

李龍基憶述當日送出獄的「未婚妻」返回內地時，自己仍不知實情，並有結婚打算。被問到是否一直被王青霞「瞞婚」，李龍基則表示愛一個就要相信對方，而自己從來沒有問過王青霞的婚姻狀況，只覺得多年來的相處應該會有結果。談到目睹王青霞與陳姓丈夫共進冬至飯的感受，李龍基直言很難受，但沒有怪責對方，因王青霞都為自己帶來開心這麼多年。

李龍基指沒過問王青霞婚姻狀況，並強調不知者不罪 ，拒絕向王青霞老公道歉。（資料圖片）

強調不知者不罪 拒絕向王青霞老公道歉

至於談到可會對王青霞的丈夫及兒子感到抱歉，李龍基連說八次「冇」，並重申不知者不罪，知道之後會祝福他們幸福、家庭快樂、開開心心。其後更眼泛淚光表示：「我冇嘢㗎，OK嘅。」另外，他又透露從未見過王青霞父母，但知對方家長對這段「爺孫戀」有成見。對於「情敵」陳先生，李龍基表示毫不認識，故無從比較，而日後亦不怕再開展「爺孫戀」。