五索回顧2025年爆馬生好大男生要話晒事　一原因徹底改變贏得尊重

現年35歲的「五索」鍾睿心 (Rachel) 今年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索又不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。雖然五索與馬生一起後便過住上流闊太的富泰生活，不過她並沒有安於現狀，而是努力積極發展自己的事業。

34歲「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

五索大談馬生一年內對自己的變化

五索除了經營她的社交網做KOL，還開網店賣健康美容產品，花了不足一年時間已把網店生意搞得有聲有色，而她的目標就是將公司上市。昨日五索就趁年底分享了她這一年回顧的影片，她說：「終於嚟到2025年既年底，呢一年令我經歷咗人生所有最低潮亦都係最高潮既時刻。」她又提及馬生在這一年間對她的變化。五索表示：「當初衝出嚟拍content，馬先生係第一個反對既，佢好唔明白點解我要成日揸住部機 (拍嘢)。佢以前係好大男人，佢從來由頭到尾就係佢話事，所以我為咗自己為咗小朋友，我一定要做返我自己既事業，到最後尾成功彈出咗啦，亦都有好多爆片啦，佢 (馬生) 由非常反對開網店，最後尾係逆市擴張咗3次，依家佢周圍同佢啲富豪朋友講『Rachel係我老闆嚟 (笑) 』，佢對我既尊重係同以前太唔同。」

五索續說：「其實我就係想鼓勵所有人，一開頭其實你做咩都會有人反對，但係最後尾你成功咗呢，連你身邊嗰個人都會對你改觀，even佢係一個富豪都好啦，都好想同所有媽咪同女人講加油，你哋真係唔容易。」

五索拍片回顧2025年。(五索ig影片截圖)

五索公開講馬生。(五索ig影片截圖)

五索話馬生好大男人。(五索ig影片截圖)

