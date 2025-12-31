塔斯曼尼亞潮什麼｜梁芷珮尋陳奕迅07年親畫壁畫　食即刨新鮮松露

由梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列一直大受歡迎，無綫推出全新系列的《塔斯曼尼亞潮什麼》，本周五晚十點半翡翠台播出最後一集，Christy帶大家玩轉謝菲爾德（Sheffield）。



《塔斯曼尼亞潮什麼》最後一集Christy帶大家玩轉謝菲爾德。（公關圖片）

今集焦點落在，Christy帶大家走進朗塞斯頓一帶與謝菲爾德，小鎮每年吸引超過二十萬人到訪朝聖，Christy特意去到「壁畫公園」尋找偶像陳奕迅（Eason），於2007年畫的壁畫，Christy笑言：「希望陳奕迅呢集有睇潮什麼，我專登嚟搵你幅畫」、「嗰陣時你介紹頭先問吓呢個地方，吸引咗我嚟」，同場還有周柏豪的作品，打卡位滿滿。

Christy帶大家去到「壁畫公園」尋找偶像陳奕迅的壁畫。（公關圖片）

Christy笑言：希望陳奕迅呢集有睇潮什麼，我專登嚟搵你幅畫」、「嗰陣時你介紹頭先問吓呢個地方，吸引咗我嚟」。（公關圖片）

同場還有周柏豪的作品，打卡位滿滿。（公關圖片）

而塔斯曼尼亞得天獨厚的氣候造就完美條件，Christy去到松露餐廳，松露餐廳的團隊於1999年由零開始引入栽培，終於成功收穫澳洲第一批黑松露，從此成為本地松露生產商，至今仍堅持以最傳統的方法，帶著自家訓練的松露犬入林尋寶。Christy跟著「松露犬」一同找松露，之後品嚐即刨松露，連松露雪糕都試到，香氣撲鼻。

Christy去到松露餐廳，跟著「松露犬」一同找松露。（公關圖片）

Christy去到松露餐廳，跟著「松露犬」一同找松露。（公關圖片）

之後即刨松露。（公關圖片）

連松露雪糕都試到。（公關圖片）

Christy最後去到隱世小鎮Stanley，充滿殖民風情的街區別有味道，乘坐纜車上山睇靚景，眼前是擁有約一千三百萬年歷史的火山岩The Nut，壯麗海景一覽無遺。至美食方面，Christy以海鮮餐廳劃上句號，品嚐生蠔、野生鮑魚、超大龍蝦啖啖肉，滿足度爆燈！跟Christy齊齊識飲識食，記得要留意最後一集的《塔斯曼尼亞潮什麼》。

Christy最後去到隱世小鎮Stanley，充滿殖民風情的街區別有味道，乘坐纜車上山睇靚景。（公關圖片）

Christy品嚐生蠔、野生鮑魚。（公關圖片）