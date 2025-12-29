美食新聞報道｜鼎爺揭魚露係呢樣嘢　名店竟是電影《鎗火》取景地

《美食新聞報道》是一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）、胡美貽（Nicole）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、晚8點TVB Plus（82台）播映。12月29日一集，請來不單識食，而且識煮的鼎爺李家鼎出馬。



新環節「識食之人」請來李家鼎任嘉賓。（公關圖片）

今晚（29日）一連13集新環節「識食之人」請來不單識食，而且識煮的鼎爺李家鼎出馬。第一集他會帶蔡景行（行仔）到九龍城這處美食「卧虎藏龍」之地搵食，還狂爆金句、典故。鼎爺今次推介一間打冷名店，不少電影曾在此取景。此行為行仔點了三款此店必食名物︰滷水拼盤、煎蠔烙（蠔餅）及薑蔥桶蠔煲。當拼盤上枱時鼎爺開始講典故，原來潮州人請客一定要有鵝片，否則就是沒有面子。當中又講出吃滷水鵝必舔蒜蓉醋汁的原因，他說︰「係消毒，以前鄉下劏鵝一餐食唔晒，又無雪櫃。所以就搵蒜頭、醋、辣椒同隻鵝沖個靚涼。」他還爆了一首童謠「鵝頭鴨頸雞蘿柚，鵝掌柚皮無得走」，點出中國人愛吃刁鑽部位。

吃滷水鵝必舔蒜蓉醋汁原來有段故。（公關圖片）

接下來的煎蠔烙（蠔餅）鼎爺又爆另一段故，鼎爺說︰「而家蠔餅用雞蛋煎等佢脆口，呢啲係香港人興起先。正式係用鴨蛋等佢香啲、煙韌啲。」用來沾蠔餅的魚露，是潮州人必備配料，他笑說︰「以前幼鹽好矜貴，就會將啲雜魚用粗鹽醃幾個月，流出嚟嘅汁就係魚露，其實係魚嘅屍汁。」嚇到行仔猛說︰「鼎爺你唔早啲講。」食到最後一道薑蔥桶蠔煲時，鼎爺爆終極金句︰「韭菜可以令蠔味香啲，但韭菜唔可以全熟。廣東人都有講『生蔥、熟蒜、半生韭』就係咁解。」

潮州人製的魚露「來歷恐怖」。（公關圖片）

此間位於九龍城的潮州菜館，經常被借來拍攝電影，杜琪峯導演的經典槍戰片《鎗火》中，黃秋生飾演的阿鬼殺死仇家及煞科一場便在此取景。此店亦曾為爾冬陞執導電影《忘不了》提供拍攝場地。此類老式中餐館已買少見少，龍鳳禮堂的雕龍雕鳳獨特擺設，在港更是絕無僅有，甚受電影公司垂青。

二人身後的正宗龍鳳禮堂，香港已絕無僅有。（公關圖片）

滷水拼盤（公關圖片）

薑蔥桶蠔煲（公關圖片）