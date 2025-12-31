李龍基曾公開揚言將名下7物業轉給王青霞　反口唔認有講過話誤會

現年75歲的李龍基與小36歲未婚妻王青霞的「爺孫戀」一直都充滿戲劇性，早前更傳出王青霞在佛山已結婚生仔，李龍基疑被「瞞婚」。王青霞7月出獄後一直神隱，日前YouTuber「導遊哥哥」Hugo卻大爆王青霞在佛山的情況，今日李龍基接受傳媒訪問時，承認「爺孫戀」已玩完，強調自己從不知情，故無需向王青霞丈夫與兒子致歉。李龍基接受《星島頭條》訪問時，交代與王青霞關係已完結，並透露兩人自王青霞返回內地娘家後便漸行漸遠，直至冬至後正式分手，更明白到自己才是第三者，並表示兩人溝通後，保證自己不會做傻事，算是和平分手，依然會保持聯絡。

李龍基表示與王青霞已分手。(資料圖片)

李龍基與王青霞此情不再。(資料圖片)

曾揚言名下7個物業已轉到王青霞名下

李龍基與王青霞兩人拍拖期間，曾有指他把名下7個物業都轉到王青霞名下。有「圈中隱世樓王」之稱的李龍基手持多個物業，他曾公開表示擔心日後自己先離世，為保障未婚妻王青霞，已將自己名下7個物業都轉到王青霞名下全權收租和管理，目的是想保障對方下半世生活無憂，不過他仍未立遺囑。到了2024年1月，王青霞自爆聲稱遭一名壯漢當街襲擊，更破口大罵：「賤人！唔好呃李龍基呀！嘔返七層樓畀佢！」且被對方襲擊，王青霞當時未有報警。

李龍基吸金力依然強勁！（葉志明攝）

李龍基轉口風反口無送物業予王青霞

李龍基事後轉口風澄清未有將物業業權轉讓王青霞，他表示自己從來冇講過會將七層樓送贈對方。他說：「係佢哋唔知喺邊度收到風返嚟。事實係我以前買咗好多樓，但係因為我要同佢喺埋一齊，我同我前妻離婚，我將所有嘢畀晒佢（前妻），所有樓、車位，全部過戶，可能有呢啲小小嘅淵源出咗嚟，啲人以為佢 (王青霞) 收咗七層樓。」當時李龍基再三強調王青霞沒有呃自己錢，反指女方家境富裕，曾修讀飛機駕駛及直升機課程，單是學費已過40萬美金（逾312萬港元）。