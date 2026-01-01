43歲TVB視后爆離巢後失去固定收入改變大：以前坐喺度等人畀嘢做

現年43歲李佳芯（Ali）離開無綫（TVB）後，自組「李佳芯工作室」接Job，與TVB劇集《BB來了》舊拍擋黎諾懿飛大馬拍攝劇集《義和》，不時接商業活動，例如出席內地汽車品牌的活動，重新出發。李佳芯也透露，曾與古天樂的公司和ViuTV洽談合作，有價有市。李佳芯近日在大馬接受訪問，她剖白入行到離巢的心情，她指離開電視台後，最大變化是失去固定收入。

李佳芯（Instagram@aliaime）

視后李佳芯早前飛到馬來西亞拍攝以黑幫為題材的劇集《義和》（The Exiled）

李佳芯接受大馬YouTuber「欣怡的生存日記」訪問，問到常被稱讚靚女，她指30歲入行做演員，在TVB見盡靚女，反而覺得自己外表普通，故注重磨練演技。李佳芯透露，自組工作室後首部劇就是黎諾懿邀她拍《義和》，她坦言：「呢個頭開得幾好！」說到改變，李佳芯認為：「我諗最大一樣嘢係由固定收入，變咗冇固定收入。」她續說：「以前喺電視台定期每個月出糧，模式上有好大改變，以前我真係坐喺度等人畀嘢我做，而家唔係，而家要真係出去同人傾嘢。」

Ali李佳芯素顏照。（IG：@aliaime）

《BB來了》由李佳芯、黎諾懿主演。（劇照）

李佳芯又提到，以前很受公司保護，「所有嘢都經理人攔住，『我幫你傾、幫你聯絡。』甚至我連一個助理、對外公關電話都冇，但而家要自己出去聯絡。」李佳芯透露，現在有時會親自與客人見面。她又說，以前在TVB結識了很多「一班願意搭一條船嘅人」，如公關、化妝師，他們都是「自己人」，故今離巢後亦靠TVB留下的關係工作。李佳芯不諱言離巢頭半年「好靜」，一開始只想着當作放假休息，後來見到同事跟着她手停口停，改變了想法，她謂：「但後尾見到，唔係喎，成Team人望住你。」變得更勤力，由被動接Job變主動出擊。

李佳芯坦言，離巢後最大改變是失去固定收入。（YouTube@欣怡的生存日記）

說到生活上的改變，李佳芯透露，以往密集式工作拍劇最少「消失」三個月，她說：「因為我連瞓覺時間都冇，我連媽咪把聲都聽唔到，電話都冇一個。」家人交給哥哥照顧。但一次媽媽割傷手指嚴重受傷，李佳芯幾天後才得知，令她會多打電話、回家關心家人。另外，李佳芯分享道，曾因拍劇不滿自己表現內耗，後來轉化為動力提升演技，最後拿到視后，她認為「一半係運氣」。