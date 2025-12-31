關智斌45歲生日拉埋容祖兒蔡卓妍　阿Sa一句話惹Kenny落淚悟真諦

昨日（12月30日）是「凍齡男神」關智斌（Kenny）的45歲正日生辰。他在社交平台上發文祝自己生日快樂，並分享了一組與同門好姊妹容祖兒（Joey）及蔡卓妍（阿Sa）共同慶生的合照。Kenny坦言在三人促膝長談之際，阿Sa無意間的一席話竟讓他感觸良多，甚至忍不住當場流下了感動的男兒淚，並從中領悟到其代表作《東京人壽》歌詞背後的真正含義。



關智斌45歲生日拉埋容祖兒蔡卓妍一齊慶祝。（IG@kennyjr）

蔡卓妍一句話關智斌感觸落淚

在這個充滿愛的晚上，大家聊著聊著，阿Sa突然道出了一番感性見解，令Kenny印象深刻。Kenny引述阿Sa當時說：『人長大了，遇到不如意或挫折時，反而不會再隨便流淚，因為現實的打擊已讓我們練就了堅硬的盔甲；相反，是感受到朋友的愛、大家能聚在一起的溫暖，才最容易讓自己眼眶發熱。』

關智斌拉埋容祖兒蔡卓妍一齊，瘋狂合影。（IG@kennyjr）

那一刻，Kenny猶如醍醐灌頂，坦言突然好像徹底明白了《東京人壽》中，那幾句歌詞的深層含義——「沒有資格說感性，但最高興那刻會現形，想在懷疑著以後是重重逆境，所以這樣拼。」

阿Sa一句話讓Kenny感觸落淚悟《東京人壽》真諦。（IG@kennyjr）

關智斌悟《東京人壽》真諦

Kenny對此作出了一番深刻的頓悟：或許就是因為我們太清楚現實生活的不容易、明白「逆境是常態」，所以當我們擁有那一刻的純粹、感受到那一份毫無保留的愛時，情緒才會如此激動。以前總覺得堅強是為了對抗世間的不如意，現在才發現，我們拼命地成長與奮鬥，其實是為了讓自己在最值得高興的時刻，能毫無顧慮地「現形」，去感受那份最真實的悸動。

關智斌因為蔡卓妍一句說話而感觸，更領悟了《東京人壽》歌詞真諦。（IG@kennyjr）

文末，Kenny亦不忘感性地多謝這段時間每一位給予他愛與溫度的人，並總結道，長大後的眼淚已有了不同的定義——它不再是因為受傷而流，而是因為懂得珍惜而流。