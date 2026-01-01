古巨基元旦報喜再做爸爸！57歲太太高齡誕B仔：兄弟能互相照應

踏入2026年元旦日，娛樂圈即傳來天大喜訊！古巨基今日（1日）毫無預警下在社交平台報喜，宣布太太陳韻晴（前名：陳英雪，洋名：Lorraine）已順利誕下第二胎B仔，大仔Kuson榮升哥哥！基仔在這個新年新開始的日子分享這份喜悅，震驚全城，皆因Lorraine今年已約57歲，繼當年52歲誕下Kuson後，今次再以超高齡順利產子，勇氣與毅力令人佩服，差點追平黃澤鋒太太陳麗麗去年創下58歲生女的紀錄，足見母愛偉大。

基仔在IG貼出溫馨照片及長文，透露這是2025年發生的感動事，特意留待2026年元旦與大家分享。他坦言追二胎全因Kuson的心願：「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。」他在文中感性寫道：「因為我和太太本身也有兄弟姊妹，我們都很了解長大成人後家中有兄弟姊妹，能夠互相照應互相分擔的手足情真的很重要。畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。」

最後基仔感恩願望成真，更開心表示：「Kuson和弟弟相親相愛👦🏻👶🏻，我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」不少圈中好友及網民得知消息後，紛紛湧入留言送上祝福。