叱咤2025｜張天賦自爆被經理人下令減肥　康堤即踢爆食了幾粒蝦餃

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》昨日（1日）於亞洲舉行，「華納唱片」今年成績斐然。MC張天賦一人已經獨攬三個大獎，包括「叱咤樂壇男歌手銀獎」、「專業推介叱咤十大」以及「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。張天賦、陳蕾、湯令山及陳康堤在接受訪問時，心情依然興奮，張天賦更表示：「可以令到華納唱片驕傲，令到支持我嘅人驕傲。」他更坦言自己早在年半前已與公司預謀要奪得「至尊唱片」，如今夢想成真，直言「好驕傲」。

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》昨日於亞洲舉行。(陳順禎 攝)

「華納唱片」今年成績斐然。(陳順禎 攝)

MC張天賦病癒回歸 被經理人下令減肥

早前因病消瘦不少的MC，被問到身體狀況時笑言「好返好多」。不過，他自爆經理人見到他狀態回歸，第一時間就下令要他減肥。MC笑指：「今日 1 月 1 號係新開始，雖然經理人May姐畀咗好大壓力我，但我會認真減肥嘅。」但被康堤大爆在慶功宴中吃了「幾粒蝦餃」，他即尷尬地說：「唔好拆穿我啦！今日開心嘛，我幫華納每一位同事食埋佢哋份蝦餃啫。」

張天賦自爆被經理人下令減肥。(陳順禎 攝)

陳蕾拿創作人獎意義重大：肯定了創作身份

陳蕾今年同樣大豐收，上台時更激動落淚。她表示拿取「叱咤樂壇唱作人獎」對她而言意義最深：「因為喺創作上得到肯定，個意義同鼓舞對我嚟講好大，所以特別感動。」她笑言自己在台上像個「醉酒佬」一樣，甚至連朋友都問她是否喝了酒。她感性地指，由向方大同致敬的環節開始已忍不住眼淚，至今心情仍未平復：「其實台上講咗咩我已經一片空白，因為好多嘢都唔係預先諗定。」

陳蕾今年同樣大豐收，上台時更激動落淚。(陳順禎 攝)

陳康堤首次參加頒獎禮即獲金獎

同場的陳康堤首次參加頒獎禮，直言像「發夢一樣」。但陳康堤竟然第一時間要謝謝的是張天賦，原來是因為張天賦曾經跟陳康說過要得獎就要有「心態」：「我之前真係冇諗過會攞到金獎。」被問到是否很緊張時，她笑指「少少緊張」，坦言唱到自己的歌就已經很開心。而媽媽亦有陪同陳康堤參加頒獎禮，她指媽媽是她今日的造型師，所以需要陪她，但爸爸則沒有陪伴，她大爆：「爹哋話要有男歌手獎佢先至嚟喎。」

同場的陳康堤首次參加頒獎禮，直言像「發夢一樣」。(陳順禎 攝)

至於湯令山憑《用背脊唱情歌》奪得今年的「至尊金曲」，一身黑色勁裝現身舞台，背脊亦有歌詞，被問到他最想要哪一句時，他旋即表示：「我特別想要最後嗰句『等歌迷也喜歡我』，所以我叫 Patrick（伴奏）企喺我隔籬。Patrick 喺錄呢首歌同整呢首歌嗰陣幫咗我好多，畀咗好多鼓勵同情緒價值我，所以我想佢企喺最親我嘅位置。」