張栢芝IG突然分享與年長男士親密合照　疑孻仔神秘生父身份曝光？

現年45歲的張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在2024年12月回歸，人氣有增無減。她在除夕夜再度投下震撼彈，在IG分享一張與年長男子的親密合照，引發網民猜測男子是否孻仔Marcus的神秘生父。

張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在2024年12月回歸，人氣有增無減。(微博）

張栢芝一直保持凍齡樣貌。（微博）

張栢芝與男士親密依偎

在張栢芝分享的照片中，她身穿衛衣、頭戴Cap帽及紅色太陽眼鏡，整個人依偎在一名男子的肩膀上。而同樣戴著Cap帽的男子僅僅露出後腦勺，從背影看年紀似乎不輕，兩人如此親暱的行為，相信關係匪淺。

張栢芝在除夕夜突然分享與年長男士親密合照。（微博）

孻仔生父身份神秘

由於張栢芝對三子Marcus的生父身份一直隻字不提，如今突然分享親密照，隨即掀起網民熱議，推測這位神秘男子會否就是傳聞中的神秘生父。不過有網民看到照片後，指男士有可能是張栢芝的爸爸：「一看就知道」、「她爸爸」、「這不是她爸爸嗎？」。另外，張栢芝同時亦分享了三子Marcus的最新照片。雖然以可愛圖案遮住了樣貌，但仍能看得出現年7歲的Marcus身形高挑，可愛又活潑。

張栢芝同時亦分享了三子Marcus的最新照片。（微博）