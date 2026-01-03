何猷亨元旦公開「超白女神」戀情　女方高級臉不輸陳瀅等緋聞女友

賭王何鴻燊四房公子的何猷亨趁著昨日元旦之夜，帶同女友出席朋友聚會，在大合照時兩人更十指緊扣、臉貼臉，高調認愛。女方非常白淨，絕對高級臉，樣貌不輸何猷亨歷屆緋聞女友。

何猷亨高調認愛。（IG圖片）

何猷亨歷年緋聞位位女神

何猷亨歷年的緋聞對象和女友每一位都是女神級。2012年，何猷亨與劍橋畢業的富家女陳可欣交往，賭王大讚既漂亮又聰明，而兩人一直表現甜蜜，可惜在2013年猷亨被拍下與何佩瑜一起外出，便正式對外宣布與陳可欣已經分手了。

何猷亨亦曾同劍橋經濟系靚女陳可欣拍拖。（IG/ @sabrinahychan）

在2015年傳出何猷亨力追劉佩玥，有指當時女方半夜開工拍攝，猷亨便化身「外賣仔」，親駕價值129萬的跑車探班，這舉動令劉佩玥非常開心，但最後女方堅稱二人只是普通朋友。

傳何猷亨曾力追劉佩玥。（葉志明 攝）

同樣是2015年，當時何猷亨對陳凱琳情有獨鍾，有傳他曾多次追求對方，更公開在陳凱琳的社交網不斷大膽示愛，激讚她「凱琳女神」、「You are my sunshine（你是我的陽光）」，更表示港姐競選應停辦因無人能取代陳凱琳。最後Garce並沒有選擇他，而Grace與鄭嘉穎在拍攝劇集《彊》結下情緣，更與對方成為夫妻。

陳凱琳與她三個仔仔。(陳凱琳ig)

何猷亨與陳瀅最多新聞

又是2015年，何猷亨與陳瀅二人於2015年同遊日本被踢爆戀情，當時傳聞很多，有指陳瀅與猷亨拍拖不久，隨即獲安排入住豪宅，更不時傳出婚訊，可惜這段戀情只維持半年而已便告終。但是2020年又傳出二人復合新聞，因為被傳媒拍下用七人車接載女方回家，她亦有出現在賭王何鴻燊的喪禮。

陳瀅現身賭王何鴻燊的喪禮。（資料圖片）

陳瀅近年與周嘉洛傳緋聞。（IG@missjni）

何猷亨傳與馮盈盈熱戀

2020年，馮盈盈被影到與千億富二代何猷亨前後腳登上遊艇開Party，同行仲有好姊妹江嘉敏。有指船上雖然有二三十人，但盈盈同猷亨不時互望，又不時咬耳仔，甚似熱戀中的男女。不過，當時馮盈盈立即在網上否認，於IG STORY留下32字留言：「大家真的只是朋友，沒有默認更是否認，請大家不要想多了，不想再添花邊新聞。」

馮盈盈被影到與千億富二代何猷亨前後腳登上遊艇開Party。（IG/ @crystalfyy）