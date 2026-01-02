鍾柔美錫面照｜梁敏巧寸爆唔玩錫面Truth or Dare：我哋好健康

鍾柔美（Yumi）近日錯手分享同劉展霆的錫面合照成為網民熱討對象，但她在訪問中堅持「A0」之身，堅稱跟男方只是死黨、好朋友，並解釋錫面照只是大家玩遊戲Truth or Dare時發生，不過事件持續發酵，有鍾柔美的中學同學向《01娛樂》獨家爆料，指不屑見到她常常扮「A0」，揭鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，更提供了她與前男友的合照後，再有網民爆出更多鍾柔美與前度接吻的照片，事件一發不可收拾。

梁敏巧表示不玩Truth or Dare。（陳順禎攝）

梁敏巧寸爆唔玩錫面Truth or Dare

梁敏巧和劉啟進今日（2/1）現身將軍澳電視城出席無綫節目《女神玩轉嘉年華》宣傳造勢活動，被問到聖誕節會否同好朋友玩遊戲Truth or Dare錫面？梁敏巧接受《香港01》訪問時笑言：「我哋好健康，聖誕節只係交換禮物㗎，咁Truth or Dare就留返俾其他人玩啦。（玩遊戲俾死黨錫面得唔得？）玩錫面好玩咩？錫面唔好玩喎，我哋玩包剪揼算啦，輸咗飲酒。」

對於會否接受到異性錫面，劉啟進笑言：「其實我本身就好少玩Truth or Dare，我係真心講真係冇乜玩，咁所以嗰日我哋交換咗禮物就冇做其他嘢。」

鍾柔美近日錯手分享同劉展霆的錫面合照成為網民熱討對象。