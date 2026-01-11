專訪｜楊仲恩曾台灣創業開燒肉店「乾杯」前身　現重返香港搞餐飲

楊仲恩近年返港發展，不時登台唱歌，亦有參演無綫（TVB）的劇集。雖然已年屆66歲，不過保養得宜，其大俠氣勢更加愈來愈強。楊仲恩在1979年參加《歡樂今宵》第一屆影視紅歌星模仿大賽，以模仿鄭少秋的《一劍鎮神州》而奪冠加入無綫（TVB），其後加盟亞視正式走上主角之路，全盛時期在台灣發展，一套《劉伯溫傳奇》令他的「大俠」形象深入民心。多年來活躍於台灣，現時楊仲恩已重返香港，除了拍劇，更開設餐廳，為香港出一分力。

楊仲恩大俠形象在台灣深心民人。（網上圖片）

楊仲恩被人「代報名」《歡樂今宵》

要講到楊仲恩的演藝生涯開始，竟然跟很多港姐一樣，始於一個意外的「代報名」。中學畢業後的他，憑藉著對結他的喜愛在尖沙咀一帶的西餐廳駐唱 。當時鄭少秋正紅透半邊天，楊仲恩應觀眾要求演唱《倚天屠龍記》等歌曲時，意外被發現嗓音與秋官極其相似，甚至被餐廳冠上「鄭少秋之聲」的美譽。楊仲恩回憶道，當時他在溫拿樂隊彭健新（健仔）開的西餐廳演唱，健仔覺得他模仿得神似，竟偷偷幫他報名了《歡樂今宵》的「扮嘢大賽」。

楊仲恩仲會自彈自唱。（葉志明攝）

楊仲恩未夠20歲就買到價值十八萬的「Fairlady」跑車

「即係呢個橋段呢，嗰啲港姐亞姐橋段出嚟啦。其實我真係好多得彭建新先生，帶我入去。」贏得比賽後，楊仲恩正式簽約無綫。當年楊仲恩憑駐唱月入三千，這在70年代末是經理級的薪水，令他小小年紀便能買下價值十八萬的「Fairlady」跑車。進入電視台後，底薪卻降至一千五百元，不過楊仲恩依然選擇繼續行這條演藝路。

楊仲恩未夠20歲就買到價值十八萬的「Fairlady」跑車。（葉志明攝）

楊仲恩被TVB員工問候家人

他憶述在TVB拍攝《上海灘》時，藝員常被當作廉價勞動力，剛演完「中國兵」被打死，就要立刻換裝變「日本兵」。最讓他介懷的是部分工作人員的態度：「你可以叫我起身換衫呀，點解要用粗口問候我屋企人呢？嗰種感覺好唔舒服。」屈著這種不甘，他沒有再跟TVB續約，再度回去唱歌，後來簽約亞洲電視。

楊仲恩不甘被人問候屋企人。（葉志明攝）

楊仲恩登台搵真銀

隨著亞視劇集在東南亞錄影帶市場大受歡迎，楊仲恩成為當地的熱門登台歌手。那段日子，他常瞞著電視台「偷雞」出國演出。他回憶85年買了昂貴的大哥大手機，正是為了隨時應付香港的通告。有一次他在泰國登台，突然接到通告要求隔日回港拍一場與魏秋華的戲。他火速訂票回港，化好妝，收工後隨即飛回泰國繼續登台。這種忙碌卻充實的生活，讓他曾創下一份護照一年內有十三個印尼/星馬泰出入境印記的紀錄。

搵真銀緊係開心。（葉志明攝）

《劉伯溫傳奇》一戰成名

後來楊仲恩轉戰台灣，拍下一套《劉伯溫傳奇》在華視播出，本來只是一季十三集，但播出後收視奪冠，一拍就是四年。在台灣期間，楊仲恩也涉足餐飲，卻經歷了一段「為人作嫁」的憾事。他投入重金從日本引進昂貴的燒肉桌與中央空調系統，並請日本名家設計，每張凳子都要五千台幣。然而，這種高端定位敵不過隨後的低價模仿潮，最終他以三十萬台幣的低價將店鋪轉讓給三位日本青年。

《劉伯溫傳奇》令楊仲恩一戰成名（葉志明攝）

「佢一接手呢，將個名改叫『乾杯』。」楊仲恩語帶感慨地說。這三位青年將昂貴的燈光撤去換成電燈泡，營造大排檔氣氛，並推出五元台幣一杯啤酒與「親吻送肉」的促銷噱頭，最終將該品牌發展成跨國餐飲大集團。雖然生意沒做成，楊仲恩卻豁達地認為自己「開創未來畀啲後生仔做大企業家」，也算功德一件 。