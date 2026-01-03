余思敏現身慈山寺頭頂現2吋白髮　前夫鄭中基每月付6位數贍養費

現年45歲的前有線主播余思敏（Sammie）去年6月驚爆離婚，結束與53歲的鄭中基（Ronald）長達14年的婚姻。這段婚姻由當初的模範夫妻，有傳因鄭中基前經理人何慶湘有關，最終走向法庭聆訊，令外界關注。在剛剛過去的除夕夜，信奉佛教的余思敏與好友黃心美、前主播鄭文、衛志豪等一同現身慈山寺，久未露面的她顯得面容憔悴，頭頂和兩鬢更見明顯白髮，被指老了十年。

余思敏去年與鄭中基結束14年婚姻。（IG@sammieyucm）

鄭中基一家四口溫馨片段不再。（IG@sammieyucm）

余思敏本屬開朗型。（IG@sammieyucm）

現身慈山寺擔任義工 兩鬢現白髮

鄭文在IG分享慈山寺元日萬燈法會的片段，余思敏等人當日中午已在寺內參與義工活動，身穿灰白色制服，全程素顏示人。久未露面的余思敏似乎已有一段時間未有修剪頭髮，頭頂驚現2吋白髮，而兩鬢的白髮亦相當明顯，令容顏看上去頗為憔悴，失去昔日光彩。

在晚會開始期間，眾人盤膝席地而地，鄭文突然拉余思敏入鏡頭，一直用手機拍攝的余思敏先是驚訝，但亦相當配合擠出笑容，與一班老友度過一個愉快一天。余思敏隨後亦轉載影片，並寫上「GOODBYE 2025」，暗示想告別充滿波折的一年。

余思敏與一班好友現身慈山寺，一齊過除夕夜。（IG@doubles_mama）

頭頂2吋白髮都好明顯。（IG@doubles_mama）

晚上一齊點燈。（IG@doubles_mama）

余思敏同2025年講再見！（IG@sammieyucm）

經理人風波引發婚變

這場婚變的導火線追溯至2024年8月。當時鄭中基突然公開指控經理人何慶湘工作及操守有問題，宣布終止合作，並表示將赴美戒酒。而在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前，余思敏曾在IG貼出一張疑似地毯的相片，並標註老公鄭中基、何慶湘、工作人員Stephanie及機動電視台。當時余思敏疑意有所指：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？（早安香港，有大事將要來臨，想知道嗎？）」惹起網民多方揣測，並「神探」上身指地毯款式是出自北角某酒店的同款，又對鄭中基與何慶湘的關係猜測討論，並猜測余思敏是否捉姦在床，隨後更傳出何慶湘懷孕等負面消息，不過三位當事人均未有作出回應。

鄭中基與前經理人何慶湘傳緋聞。（IG圖片）

贍養費爭議 八千元方案曾引熱議

去年鄭中基和余思敏正式展開離婚程序，並於2025年4月及6月兩度現身家事法庭，就離婚細節進行閉門聆訊。在離婚官司期間，有傳聞指鄭中基向余思敏提出的贍養費金額為每月8,000港元。由於鄭家家底豐厚，加上一對子女鄭梓喬及鄭梓仁一直就讀名校，該金額被外界質疑不足以支撐日常生活開支。其後鄭中基發聲明，強調8000元贍養費的傳聞與事實嚴重不符；而親自陪同兒子山庭的鄭東漢，表示兒子離婚後將會月付六位數字以上的費用，遠高於傳聞的8000元，足以應付子女的日常開支。

鄭中基現身家事法庭，父親鄭東漢原來是被傳召出庭，他接受傳媒訪問時，提到因兒子離婚官司被拖落水感不快以及無奈。（資料圖片）