昔日女神大曬度假照突然回春又靚又Fit 息影多年一度發福凸腩
撰文：董欣琪
出版：更新：
台灣女星朱寶意（Emily）曾在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友Jackie，憑着標緻甜美的樣貌成功俘虜不少男士，絕對屬女神級別。不過朱寶意在90年代中突然絕跡幕前，息影後回歸平淡生活，不時在社交平台分享近況。日前朱寶意趁着新一年來臨，大曬一系列度假靚相，並寫道：「Happy 2026!🎉🎊❤️」相中所見，一身米白色打扮的朱寶意氣質優雅，她對着鏡頭大擺Pose，身形十分Fit，完全看不出已經65歲！
朱寶意曾演張國榮女友
朱寶意早年在台灣以模特兒身份出道，之後來港發展，曾參演過30多部作品，與多位紅極一時的男星合作，她曾在《龍的心》中飾演成龍女友，又在《奇緣》中與周潤發有對手戲，而在《英雄本色》中就飾演張國榮女友。外形出眾、氣質清純的朱寶意曾與吳奇隆合演台劇《小俠龍旋風》，更因脫俗的古裝扮相而被封為「神仙姐姐」。不過後來朱寶意開始走性感路線，她曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》中有大膽床戲，亦拍過三級片《聊齋之欲焰三娘子》，可惜兩部話題之作都未能為她的事業帶來突破，直至1994年淡出幕前。
朱寶意低調嫁富商離婚收場
據知朱寶意息影後低調嫁給一名內地富商，並誕下一女，可惜最後離婚收場，多年來她獨力照顧囡囡，兩母女現時定居上海。醉心花藝的朱寶意曾遠赴德國學習插花，亦有在上海開設花藝教室，她不時分享自己的花藝作品，生活寫意。而朱寶意女兒恩慈亦遺傳了優良基因，五官深邃立體，身形高䠷，現時身兼平面設計師及模特兒，曾為多個國際品牌拍攝廣告，表現力同辨識度都十分高！