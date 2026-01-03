李施嬅曾發現前男友出軌渾身發抖　扮冇事維持體面網民估「渣男」

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，近來因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，引起許多關注。而節目亦即將迎來大結局，但在最新一集中，他們就獲安排進行面對面「三十六問」傾談，其中李施嬅就透露人生最不懂愛自己的時間，就是與前男友（不是車崇健）在一起的時候，甚至在發現對方出軌還要裝作沒事，令不少網民聽後都替她感到心疼，希望她以後要學懂好好愛自己。

二人因為節目受到不少關注。（《再見愛人5》微博圖片）

李施嬅發現前男友出軌扮沒事

在「三十六問」環節當中，當被問到「在人生到目前為止，你最糟糕的記憶是甚麼？」，李施嬅就回憶起過去一段戀情，然而坦承在這段戀情期間，是自己最不懂愛自己的時間：「我好多年前有個前男友，我不知道有沒有真的是出軌，但他肯定精神上出軌。就是跟別的人聊，我記得有一次是，我們馬上就要出去吃飯，然後他去個洗手間，然後我記得那個時候在他的那個桌子上面，他的手機響了，然後我看是那個女生發個訊息記「我想你」，然後我記得那個時間，我整個人在抖了（身體抖），但是我還記得，我要裝我不知道，然後我們還去吃火鍋。我是跟那個人一起的時候，我的情緒是基本上是沮喪的，所以這個是我覺得人生裡面最不懂得愛自己的一個時間。」她全程並沒有透露這位前男友是誰，但有不少網民紛紛猜測是鄧健泓。

李施嬅大講內心事。（微博圖片）

李施嬅認為在那時候是自己人生裡面最不懂得愛自己的一個時間。（微博圖片）

前男友疑是鄧健泓

李施嬅與鄧健泓因在2005年拍攝劇集《老婆大人》而撻着，之後相戀長達5年，但男方卻在戀愛期間被爆出與其他女性搞曖昧，最終二人在2010年正式結束戀情。而他曾在2022年，自爆曾背着前女友李施嬅，主動向現任太太石詠莉調情思想出軌，隨後被大批網民指責他是「渣男」，而思想出軌這一點，與李施嬅在節目上講的精神上出軌是吻合的，所以大家就猜測她提到的前男友就是鄧健泓。

李施嬅曾與鄧健泓相戀長達5年。（IG圖片）