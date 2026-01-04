宣萱與同齡55歲古天樂CP值高傳過婚訊　朋友都覺得襯一原因冇發展

宣萱忙於為電影版《尋秦記》四出宣傳，最近接受網上節目「叔叔的愛」訪問，談到與同齡55歲的古天樂一直被外界公認為「最合襯的一對」螢幕情侶，宣萱直言連身邊朋友都覺得二人「應該係一對」，但一直「撻唔著」原來是因為古天樂只當她是「兄弟」。

宣萱至今仍是單身，與古天樂多年來多次傳緋聞，宣萱說：「同佢拍得比較多啲，同佢嘅劇亦比較收得，可能印象較深。」主持人指古天樂生得高大靚仔又風趣，難避免會喜歡他，宣萱笑著說：「劇入面會鍾意個角色，拍《刑事偵緝案IV》會鍾意，但我知我好清晰我鍾意係徐飛，唔係古天樂，因為佢私底下唔係咁對我，哈哈。」

宣萱被古天樂當男人

宣萱親解二人的關係，她說：「佢有少少當我男人咁，但我鍾意咁樣，我覺得對男同事，尤其...我寧願稱兄道弟，唔好搞到曖曖昧昧，我唔鍾意呢啲嘢，佢對我當我係半個男人嘅時候，大家就唔會有嗰啲諗法，只不過觀眾可能見到，可能收視又好，觀眾亦都鍾意呢對情侶嘅感覺。」

宣萱朋友覺得：企埋一齊係無敵

二人的合襯程度，連宣萱身邊朋友亦都覺得，她續說：「無可厚非，我朋友都咁同我講，『嘩，你同佢企埋一齊係無敵嘅』」，主持人更說：「無理由唔結婚架嘛！」宣萱說：「係嘞，覺得你哋兩個應該係一對，因為外表都係襯嘅，我自己睇時都覺得係襯嘅，我亦都好了解佢係一個咩人，佢亦都好了解我係一個咩人，所以好多嘢佢會聽，佢知我唔會係為咗please一啲目的而講某一啲嘢，咁我講得出嚟就一定係我真心，我覺得做朋友就一定要係真心。」

向古老板進言：佢會聽

不過，古天樂已現升格為「古老板」，向他說直話，宣萱亦會細心思量，「有啲唔重要，可以唔講唔講，唔掂得就唔好掂。但有啲緊要，冇人同佢講，但我覺得佢都需要知，我會一啲方法，輕輕地同佢講咗，咁佢會知我講得出口就係我覺得係會咁先會講出口，佢會聽，我覺得有啲你講得啱佢會聽。」

瘋傳婚訊經理人出面否認

古天樂和宣萱當年同期入TVB，二人本屬同齡朋友所以默契十足，曾合作過《尋秦記》、《天地男兒》、《寵物情緣》及《刑事偵緝檔案4》等逾部作品，早就儲落不少「CP粉」。古天樂出道多年一直是緋聞絕緣體，公開承認過的女友只有黃紀瑩一人。不少網民都希望二人最終能成一對，2019年7月，有內地網民在微博爆料二人即將在年尾結婚的消息，更有不少人一度信以為真，不過一切只是虛傳，古天樂經理人出面否認：「當然不是！」

