蘇慧倫用歌聲陪伴粉絲倒數連趕兩場　一改溫柔形象變勁具搖滾動感

再見2025，迎接2026！蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安分別現身淡水、新竹、高雄的跨年晚會，陪伴大家共度 2025 年的最後一刻，迎向 2026 嶄新的一年！回顧這一年，四人皆行程滿檔、馬不停蹄，持續以音樂及舞台與歌迷緊密相伴。蘇慧倫與白安分別於今年推出全新個人專輯《輕重》、《星期八》，展現成熟魅力與不同面貌的新作品；蕭秉治則在今年以《活著 Alive》演唱會完封北高雙蛋，交出亮眼成績；鼓鼓呂思緯除了頻繁奔走各大演出與歌迷相見，也同步投入個人全新專輯籌備，並預告明年將帶來新作品與大家見面！

蘇慧倫淡水跨年獻回憶殺歌單。(公關提供)

蘇慧倫新竹跨年展現搖滾動感演出，更首次挑戰「手形舞」。(照片提供：相信音樂）

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫今年跨年火力全開，一晚連趕兩場，首先登上「閃耀新北1314跨河煙火」舞台，為了這次特別的雙主場跨河慶典與煙火盛會，她特別準備浪漫氛圍的回憶殺歌單，接連獻唱《鴨子》、《Lemon Tree》、《抬頭紋》、《被動》等代表作，勾起全場滿滿青春回憶。緊接著，蘇慧倫馬不停蹄趕場「新竹 ON LOOP 不斷電」2026大新竹跨年晚會擔任壓軸演出，陪大家一起倒數。有別於前一場的浪漫氛圍，她誠意滿滿地為新竹準備了截然不同的歌單，一改溫柔形象，帶來更具搖滾動感的演出，接連演唱《929》、《黃色月亮》、《我到底是怕你什麼》等歌曲嗨翻全場。此外，蘇慧倫更首次挑戰「手形舞」，讓她笑著直呼：「壓力山大！」舞蹈中還特別安排了「黃色月亮」、「北極星空」、「愛神射箭」等呈現，象徵祝福大家在新的一年裡桃花滿滿、發光發熱！

鼓鼓驚喜與AcQUA源少年、陳漢典組7人男團唱跳嗨翻現場。（照片提供：相信音樂）

鼓鼓呂思緯登高雄跨年，勁歌熱舞加動人情歌引來滿滿尖叫。（照片提供：年代）

鼓鼓呂思緯登上「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會舞台，驚喜攜手AcQUA 源少年及陳漢典，合體組成7人的跨年限定大男團，歌手、主持、唱跳、男團的跨界合作令觀眾又驚又喜！除了帶來《好了啦》、《可以唷》等「口頭禪系」唱跳歌曲外，更驚喜加入才藝Solo表演，鼓鼓大打一番爵士鼓，為高雄帶來專屬限定的演出。而這次特別企劃，三組人馬皆卯足全力，不僅私下相約多次討論演出內容，更特地安排超大攝影棚，完整重現跨年舞台進行綵排，展現十足誠意。而鼓鼓也邀請近期甜蜜新婚的陳漢典同台合唱《當我變成我們》，溫馨幸福的舞台氛圍，為跨年夜增添滿滿祝福。演出結束後，限定男團們也齊聚後台一同倒數迎接新年，並共享高雄絢爛的跨年煙火秀；鼓鼓也期待2026年即將問世的全新專輯，能為大家帶來更多驚喜與震撼。

蕭秉治桃園、新竹跨年開唱，遇大雨仍展超穩唱功 網友讚敬業。（照片提供：桃園市政府觀光旅遊局）

「旋律工廠」蕭秉治2025跨年夜連趕桃園、新竹兩地舞台，接力獻出精彩演出迎接新年！他特別將完封北高雙蛋的《活著 Alive》演唱會視訊內容與舞者造型完整搬上跨年舞台，讓現場觀眾也能感受到演唱會等級的震撼演出。在桃園場，蕭秉治一連獻唱《勝利人生》、《外人》、《我對你的愛沒有盡頭》等多首人氣作品，帶動全場情緒；不過在桃園演出時竟遇上滂沱大雨，蕭秉治依然面不改色的在延伸舞台的大雨下動人演唱，更不忘向台下觀眾叮嚀喊話：「下大雨大家辛苦了。」這場用心的演出讓網友們直呼：「好敬業，而且表現很好！」收穫許多好評。隨後趕場新竹跨年，他更誠意準備截然不同的歌單與跨年戰服，展現滿滿變化與用心。演唱《我還是愛著你》時更親民走下舞台與觀眾近距離互動，拉近彼此距離；蕭秉治更驚喜邀請主持人們一同上台嗨跳《射手》，全場齊跳「射手舞」氣氛瞬間沸騰，為新年倒數掀起最高潮！

蕭秉治帶來演唱會等級演出，全場奇跳「射手舞」。（照片提供：東森電視)

白安今年再度回到新竹與大家一同跨年，回想起 2024年於新竹跨年時，白安不敵「風城」強烈風勢，差點被吹走的經典畫面，至今仍讓人記憶猶新；這次再度與新竹的風二度交手，白安笑說自己已經「吃胖了一點」，準備好再與新竹的歌迷們一起度過2025年的最後一天。除了替自己增重對抗風勢外，白安也貼心準備草莓巧克力送給台下觀眾，笑稱要和大家一起變重、不被風吹走。她也分享自己的生活態度：「如果對抗不了風，就隨著新竹的風飛揚吧！」展現隨遇而安的人生觀。白安一連帶來多首「斷捨離」歌曲《讓我逃離平庸的生活》、《路邊野餐》、《我把你留在去年》、《是什麼讓我遇見這樣的你》，希望大家把不適合自己的人事物與回憶都留在去年， 用新的自己迎接嶄新的一年。