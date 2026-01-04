61歲TVB主持為慳萬元酒店費惹禍　元旦日狂嘔不止入院嘆「撞邪」

現年61歲，有「泰國通」美譽的胡慧冲（Roger），多年來憑藉為TVB拍攝的旅遊節目《沖遊泰國》而紅極一時，令他穩坐「旅遊達人」的寶座。令人意想不到的是，在剛過去的元旦日，胡慧冲竟然「出事」入院，事後他更拍片親述自己整晚狂嘔至天光的狼狽慘況，聞者心酸。



「泰國通」胡慧冲的身體狀況近年來頻頻亮起紅燈，早前更曾因嚴重心臟問題而需入院進行手術。在剛過去的元旦日，胡慧冲竟然「出事」再度入院。（YouTube畫面）

現年61歲的「泰國通」胡慧冲除了有拍攝《沖遊泰國》，其自家經營的網台頻道同樣擁有一班忠實擁躉。近年來胡慧冲的身體狀況卻頻頻亮起紅燈，早前更曾因嚴重心臟問題而需入院進行手術，令人意想不到的是他於2026年元旦日再度入院。

胡慧冲近年為TVB拍攝《沖遊泰國》大受歡迎。（IG圖片）

胡慧冲為慳萬元酒店費惹禍

胡慧冲在影片中面容憔悴，身穿白恤衫的他坦言依然感到精神委靡。他透露是次在除夕夜出事，起因竟然與一間酒店有關，充滿了黑色幽默的諷刺意味。他自言是一個著重儀式感、希望節日過得有意義的人，故此原定計劃在跨年夜，預訂泰國一間景觀極佳的靚酒店房間觀賞煙花倒數。然而，由於太遲預訂的關係，房價已飆升至驚人水位，折合約需1萬元港幣一晚。在經過一番「諗過度過」的內心掙扎後，由於不想捱貴價，他最終決定放棄，打算留待未來房價回落才入住。但他萬萬沒想到，這個一心為了慳錢的決定，竟間接導致他需要入院治療。

胡慧冲為了慳一萬蚊酒店費，結果搞到入院。（YouTube畫面）

胡慧冲無奈地還原事件經過：「當晚我冇去酒店住，咁就叫外賣啦。喺泰國有間賣港式食物嘅食店好正，我都幫襯過好多次，我就一口氣叫咗焗豬扒飯、豉油王炒麵，仲有兩杯凍檸茶送，我就全部食晒。」

胡慧冲狂嘔五次兼肚瀉 醫藥費竟等同房價

原本以為可以大快朵頤的胡慧冲，在欣賞過煙花、正式踏入2026年後便上床休息。怎料半夜時分，其身體突然出現劇烈反應：「瞓覺嗰陣嚟料啦，覺得個喉嚨頂住頂住，啲檸檬茶好似哽住咁樣。結果成晚足足嘔咗5次，之後仲開始肚瀉。」自命忍得痛的他一直死撐到天亮，最終還是抵受不住折磨而衝入醫院求醫。

胡慧冲跨年夜狂嘔至天光，最終不得不入院打點滴。（YouTube畫面）

最諷刺的是事後結算醫藥費時，胡慧冲發現金額竟然跟之前嫌貴的那間酒店房價相差無幾，令他忍不住嘆氣自嘲：「可能係我撞邪。」昨日（1月3日）胡慧冲再度拍片報平安，指自己身體已好得「八八九九」，但因為元氣大傷，前一天足足睡了12小時，至今仍感到非常疲累。

胡慧冲發現金額竟然跟之前嫌貴的那間酒店房價相差無幾，令他忍不住嘆氣自嘲：「可能係我撞邪。」（YouTube畫面）

胡慧冲近年病痛纏身 多次進出醫院

其實今次並非胡慧冲身體首次響起警號，近年其健康狀況確實令人擔憂。回顧病史，胡慧冲曾於2023年因血管阻塞問題，需在泰國醫院進行「通波仔」手術；其後在2025年6月又因心臟不適再度入院檢查，幸好當時報告顯示僅為心臟輕微擴大，屬虛驚一場。

胡慧冲入院檢查心臟。（IG圖片）

然而到了同年11月，胡慧冲的腰部突然傳來一陣猶如針刺般的劇痛，令他一度懷疑患上坐骨神經痛。他在影片中憶述，起初疼痛尚可忍受，未料痛感不斷加劇並延伸至腿部，令他徹夜難眠，當時更悲觀地擔憂自己會因此癱瘓。經歷連番病痛折磨，他當時已拍片表示深刻體會到健康的重要性，並語重心長地呼籲粉絲要珍惜當下，「想做的事就趁著健康的時候盡快去做，別留下遺憾。」