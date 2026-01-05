曾志偉回巢5年拯救TVB剷除余派　大搞綜藝與唱片公司破冰算成功？

無綫（TVB）近年來面臨著收視下滑、人才流失等多重挑戰，正當外界對這艘巨輪的未來充滿疑慮之際，2021年一位重量級人物的回歸，帶來了新的變革與希望，就是演藝界資深前輩——曾志偉先生，不過，在2026年1月4日「萬千星輝榮譽傳奇大獎」後，他宣布卸任總經理一職，結束這趟改革之旅，到底他在任期間能否定義為成功呢？立即由頭講起。

曾志偉正式宣布離任總經理。（TVB節目截圖）

2021年1月21日TVB董事局主席許濤親自撰文宣布曾志偉即日正式回巢，曾志偉出任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，兼且為TVB培育電視台前幕後的接班人。曾志偉當時接受其他傳媒訪問時表示高興：「首先，好榮幸得到TVB行政委員會及主席許濤先生的信任和邀請，可以返到去TVB這個大家庭，一個係我喺電視圈成長的地方，再次與我一班舊同事一齊共事，實在係好開心！更重要的是，TVB明年便踏入55周年的大日子，我好想與觀眾一同繼續分享昔日的歡樂之餘，也希望大家可以攜手向前邁進。與此同時，我亦希望憑藉自己過去在影視界多年的經驗，融合年輕新一代的新思維、新創意，從而培育出更多人才，務求製作更多高質素及多元化節目，將更多歡樂帶畀大家，亦秉承住TVB一貫的精神『全力以赴 做到最好』！」

2021年曾志偉正式回巢。（劉智源 攝）

2021年2月12日，曾志偉在大年初一現身電視城首次會晤新聞界，當時他拒談人事變動。

問到人事會否有變動，曾志偉未有正面回答。（陳順禎攝）

雖然曾志偉拒談人事變動，不過6日後，即2月18日，電視廣播有限公司行政總裁李寶安向員工發出通知，表明為了提升公司的節目品質，達到業務多元的發展，所以在各管理層上人事會作出新安排。剛回歸TVB成為高層的曾志偉被委以重任，獲正式任命為副總經理，主要負責綜藝﹑音樂節目及製作方面，而杜之克的職銜改為副總經理，主要負責戲劇製作及節目，至於一直負責綜藝科的高層余詠珊，就獲任命為助理總經理，不再負責綜藝節目主要負責在業務上發展，將全力協助李寶安推動業務。

與四大唱片公司破冰

曾志偉回歸TVB擔任高層後，除了人事有變動之外，他很快便有大搞作，第一個大搞作是與各大唱片公司破冰，2月24日，志偉在TVB舉行音樂永續樂壇同享記者會，請來四大唱片公司高層與及歌手，希望讓樂壇百花齊放。促成這次計劃，志偉接受《香港01》訪問時候表示並沒有用了很長時間。

曾志偉促成與各大唱片公司破冰。（葉志明攝）

余派正式玩完

曾志偉回歸TVB五個月，去到6月頭，繼何哲圖、余詠珊相繼請辭和李寶安宣布退休轉做顧問後，無綫電視副總經理（戲劇製作及節目）杜之克亦請辭，前後相繼有四位知名度高的高層離開。與余詠珊相當老友的杜之克，於2016年獲委任為無綫電視副總經理，現主理無綫電視中港合拍劇集作品，曾勵珍則主理無綫的自家劇集。傳言中的余詠珊派系已完全消失。

余派正式玩完。（陳順禎攝）

8個月再升一級

曾志偉於1月重返無綫並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，上任短短八個月，9月27日獲委任為總經理（節目內容營運）。當時TVB發放新聞稿宣布曾志偉升職的消息，指曾志偉曾志偉先生自今年一月重新加入無綫電視以來，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為本台的非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。曾先生升任總經理（節目內容營運）後，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容 (綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。 集團相信，憑藉曾先生的豐富經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。

曾志偉對大多節目都親力親為！（葉志明攝）

大搞綜藝節目

曾志偉上任後，首當其衝的戰場，便是綜藝節目。他深知，綜藝是吸引年輕觀眾、提升話題熱度的最快途徑。

《聲夢傳奇》是他上任初期接手的重點項目，該節目採取了嶄新的導師制選秀模式，成功地發掘了多位具潛力的新生代歌手，如炎明熹、姚焯菲等。這不僅為沉寂多年的香港樂壇注入了新血，更重要的是，為TVB留住了新一代的力量。

《聲夢傳奇》是曾志偉上任初期接手的重點項目。（陳順禎攝）

為了喚回昔日觀眾，他成功推動了經典綜藝IP的迴歸，其中最具代表性的便是《開心無敵獎門人》。此舉不僅成功引發了社會話題，亦展現了他在召集舊有資源和人脈方面的能力。引進了更多元化的節目模式，例如香港版《思家大戰》，嘗試與國際綜藝版權接軌，讓節目的製作水準和節奏更符合現代觀眾的需求。

曾志偉重啟經典遊戲節目《開心無敵獎門人》。（視覺中國）

曾志偉推動《中年好聲音》

曾志偉在TVB其中一個大功績，就是《中年好聲音》這部綜藝的推手。作為 TVB 總經理，曾志偉在上任後敏銳地察覺到市場缺口——當大多數選秀節目都聚焦於年輕面孔時，社會中有一群擁有實力、卻因生活重擔而放下夢想的「中年人」，正渴望一個發聲的舞台。

《中年好聲音1》12強合體拍《不再猶豫》MV， 拍攝當日曾志偉都有到場為一班選手打氣。

他提倡「夢想不分年齡」，將節目從單純的歌唱比賽提升到「人生故事」的層次，讓觀眾在選手的經歷中產生強烈共鳴。他不僅在幕後統籌，更頻頻親身現身錄影現場，為參賽者打氣。他曾感性地表示，看著這群人圓夢，比任何收視率都更有意義。他積極為「中音家族」開拓商演、演唱會及海外登台機會，讓周吉佩、龍婷等人從素人轉型為職業藝人，真正實現了產業化的成功。

周吉佩開《延續 • 第三人生演唱會》。(公關提供)

儲齊四大天王亮相無綫騷

自曾志偉上任成為香港無綫電視總經理之後，憑住他在演藝圈的超強人脈關係，TVB不少大型節目都邀得巨星出席，就連已多年沒有現身TVB的四大天王都被他集齊了。四大天王在志偉的力邀之下先後於各個大騷擔任表演嘉賓，打頭陣的是張學友於2021年9月為《香港小姐競選2021》獻唱了新歌加經典金曲合共4首歌。

歌神張學友現身港姐騷。（梁碧玲攝）

繼而便到劉德華於2022年7月為TVB與香港電台首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》主持揭幕儀式，除了唱自己的經典金曲，還與一眾新生歌手炎明熹、姚焯菲同台演出。再來就是黎明在同年9月為《2022年香港小姐競選》的紅館騷上獻唱新歌《一生幸福》。壓軸就是郭富城也是2022年11月19日 為TVB的55周年萬千星輝賀台慶上勁歌熱舞，在台上唱跳三首經典金曲。

華仔與炎明熹、姚焯菲同台演出。（TVB節目截圖）

黎明在為《2022年香港小姐競選》獻唱。（TVB節目截圖）

郭富城為TVB的55周年萬千星輝賀台慶上勁歌熱舞，在台上唱跳三首經典金曲。（TVB節目截圖）

曾志偉與三隻羊

在直播帶貨席捲全球的背景下，曾志偉與內地頂流直播主「瘋狂小楊哥」創辦了「三隻羊網路」，將演藝界與電商界的結合，更是港星開拓內地新賽道的典型案例。

曾志偉又多一個身分！（葉志明攝）

「三隻羊香港分公司」正式開業，曾志偉不僅親自出席剪綵，更獲委任為該分公司的負責人。在開業典禮上，多位港星現身助陣，顯示了曾志偉在香港演藝圈的號召力與三隻羊流量優勢的強力結合。

曾志偉帶同一班TVB星上直播。（片段截圖）

三隻羊擁有內地頂尖的直播技術與驚人的流量，是推廣香港產品、甚至為 TVB 藝人轉型直播帶貨的重要跳板。儘管雙方合作初期聲勢浩大，但隨後三隻羊陷入「美誠月餅」等爭議，曾志偉也因此受到輿論關注，成為他在TVB生涯中的污點。雖然如此，但曾志偉作為 TVB 高層，不過也看得出他積極尋求傳統媒體與短影音電商融合的野心。

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

無懼網絡欺凌強硬反擊

曾志偉做總經理後第一單大新聞，便是胡鴻鈞演唱會被網民發起杯葛，無綫報警指無差別欺凌。這毋疑是一場戰爭，不過曾生有著堅定的信念，在接受《香港01》專訪時，更指想以此舉為香港社會帶來改變。（去片691962 專訪｜無懼網絡欺凌強硬反擊 曾志偉：競爭係一定有但要公平）

傳曾志偉離任

2023年8月，有傳媒報道出TVB兩大高層曾志偉與主席許濤將一同離職。及後，TVB於凌晨兩時許火速發放聲明否認，消息傳出後翌日TVB召開記者會，由主席許濤及總經理曾志偉回應事件。主席許濤讀出聲明及接受傳媒提問後，主席許濤就讚揚曾志偉任內表現。他說：「志偉身體年齡比佢實際年齡後生卅年啦，呢個係我保守估計，佢精神狀況比實際年齡後生40年，所以佢係一個非常有活力嘅好幫手，亦都係一個好好嘅leader，係人都要有一段時間休息，而家就係佢休息嘅時間，佢休息之後我係好期望佢承擔比而家更多嘅工作。」

主席許濤親身出席，曾志偉則以視像會議形式出席。（陳順禎攝）

任職五年再傳離巢

2025年11月，再有曾志偉離職傳聞，在台慶當晚，志偉在完騷後接受傳媒訪問，親身回應所有傳聞。問到可有計劃離開TVB？曾志偉直言暫時未有，慢慢想想先：「我諗大家誤會咗，其實上次馬會活動大家開始問，我就話今日問嘅嘢夠啦，留返台慶先至講。點知大家以為我今日要宣布一啲嘢，以為好重要咁，搞到大家幾凝重，圍住曬我，我都嚇一驚！」他續指：「咁唔做實有呢一日嘅，不過唔係今日，暫時未有咁諗法。」

曾志偉當時直言暫時未有離開TVB計劃。（陳順禎、葉志明攝）

曾志偉的回歸，是TVB希望在變革浪潮中完成一次重要的自我救贖。他以「總經理」的身份，帶領這家老牌電視台，在創新與傳承之間尋找平衡，到底最後是否可以定義為成功？相信觀眾會有自己的答案。