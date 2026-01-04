萬千星輝2025｜宣萱被問會否出席　親回留言令視后得主暗藏玄機

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於今晚舉行，屆時會揭曉今年各個獎項花落誰家。今屆頒獎禮取消了馬來西亞最喜愛TVB男、女主角獎，男女主角的獎項只剩大灣區最喜愛TVB男、女主角獎，以及代表視帝視后的「最佳男主角」與「最佳女主角」獎。有份角逐女主角的兩大女星，《新聞女王2》的佘詩曼以及《巨塔之后》的宣萱就被譽為今年最強競爭對手。

宣萱。（陳順禎 攝）

直至2023年，佘詩曼強勢回歸娘家，憑《新聞女王》中霸氣十足的「文慧心（Man姐）」一角掀起全城熱話，最終不負眾望，以大熱姿態在《萬千星輝頒獎典禮2023》上第三度登上視后寶座，再創事業高峰。

宣萱預告將會缺席頒獎禮

然而因為宣萱的一個決定，視后得主可能已暗藏玄機。今日有網民在Threads上tag宣萱問道：「董醫生今天會不會出席在TVB的頒獎典禮呢？好想看到妳哦。」向來幾乎遇到被tag必答的宣萱就火速現身回覆表示：「不會。」即令不少粉絲失望，留言說：「個心即刻沉咗落嚟，唉，成個人冇晒心機，好down！」而她事先表明自己今晚將會缺席頒獎禮，不禁會令人揣測她今晚可能未有機會嬴得視后，如果是穩操勝券的話，理應親自去領取獎項。

宣萱表示不會去頒獎禮。(THREADS截圖)

2017年大熱爭視后亦缺席頒獎禮

其實宣萱早前接受訪問時曾坦言今晚很大機會因為工作關係未必可以出席到頒獎禮，她表示對奬項隨緣，因自己享受了合作的時光，現在拍劇也不是為獎，她已攞過一次視后，也不介意再攞第二次。入行32年的宣萱過往曾經多次提名「最佳女主角」，不過她都甚少出席。宣萱在2017年曾經憑《不懂撒嬌的女人》「Mall姐」一角被提名最佳女主角，且是大熱人選，但宣萱依然缺席，最終敗給同劇的唐詩詠。

《不懂撒嬌的女人》劇照１