90年代仙氣女神驚現大細眼疑患眼病　講嘢有氣無力：很累一直喘氣

現年58歲的王祖賢近年在加拿大溫哥華開設養生艾灸館，經常被拍到親自到店舖招呼客人，雖然多戴口罩現身，但是仍能看出仙氣十足。王祖賢近日被指出手低壓榨員工，惟王祖賢始終未有出面回應。日前有網民上載王祖賢出席美國加州大學矽谷學院的活動片段，王祖賢驚現「大細眼」，惹來網民關心。

王祖賢是當年風靡一時（電影《倩女幽魂》劇照）

王祖賢目前定居加拿大。（微博圖片）

王祖賢近日以嘉賓身份，出席加州大學矽谷學院「2026中醫養生名人論壇——慶新年．話健康」，分享心靈健康與中醫養生理念。王祖賢穿上帶有中國特色圖案的衣服，低調有氣質。她在講座中分享，當年是「跟着因緣」才入了演藝圈，而在娛樂圈工作期間睡覺時間少、食飯較隨便，日夜顛倒，生活作息較混亂。最後她想到「在高峰點退下來，我覺得是最好的一個狀態的時候退下來，給大家一個完整的念想、美好的回憶就夠了。」王祖賢又提到，當年曾因不知自己是誰，患上抑鬱症，再遇上佛教，開啟人生另一階段。

王祖賢潛心修佛。（影片截圖）

王祖賢在加拿大開設了一間養生艾灸館。（影片截圖）

王祖賢在片中驚現大細眼，左眼睜不開，網民憂心問：「眼睛是怎麼了」。另有網民擔心王祖賢身體狀況，指她戴着口罩說話時感覺有氣無力，「為甚麼總感覺她說話很累的樣子，一直在喘氣，上氣不接下氣的感覺啊 感覺很弱，氣血不太足的感覺」但亦有人指她只是緊張，才有上氣不接下氣的情況出現，「可能是緊張導致的，戴口罩說話也有影響」。

王祖賢在美國出席講座。（小紅書）

皮膚狀態好好。（小紅書）

但驚現大細眼。（小紅書）

王祖賢早前的除罩靚相，未有出現大細眼。（小紅書）

成龍版《城市獵人》由王祖賢飾演拍檔的妹妹惠香。（《城市獵人》電影劇照）

當年年僅26歲的王祖賢，顏值與身材實在驚為天人！（《城市獵人》電影劇照）

後藤久美子拍住王祖賢與邱淑貞，半點都不輸蝕！（《城市獵人》電影劇照）

成龍版《城市獵人》由王祖賢飾演拍檔的妹妹惠香。（《城市獵人》電影劇照）

王祖賢當年飾演《賭神》時靚到飛起！（《賭神》電影劇照）

王祖賢當年飾演《賭神》時靚到飛起！（《賭神》電影劇照）