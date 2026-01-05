《尋秦記》元祖角色病魔纏身要做手術　同林峯好fd拍攝時遊山玩水

近日《尋秦記》電影版上畫，戲中沿用大部分當年電視劇《尋秦記》的角色，包括古天樂、宣萱、林峯、郭羡妮、滕麗名等等，不過有些角色沒有在電影版《尋秦記》出現，例陳少邦在劇中飾演已經死了的「王子嘉」。

近日《尋秦記》電影版上畫。（《尋秦記》電影版劇照）

陳少邦趁著《尋秦記》電影版上畫，也在社交平台講講當年的趣事，他指當年拍攝時要排隊沖涼，因為沒有熱水，而他們通常會讓林峯要沖，因為林峯日日都要開工，而陳少邦則日日遊山玩水打羽毛球，過優哉游哉的生活。

陳少邦在劇中飾演已經死了的「王子嘉」。（TVB劇集截圖）

陳少邦曾虐打林峯。（TVB劇集截圖）

其實同佢地訓練班同學。（TVB劇集截圖）

陳少邦最近在社交平台貼出令人擔心的帖文，原來陳少邦要進行手術，幸好已經順利完成，而他亦表示康復進展良好。陳少邦寫上：「令我感受到一個原本好驚嘅手術變得一啲都唔可怕，非常專業🥰🥰🥰康復比預期好同快👏👏👏多謝👍👍👍再見2025👋👋👋2026衝呀👊👊👊最後當然要多謝老婆同個女啦 ，日日咁辛苦嚟探我🥰🥰🥰支持我😘」。

陳少邦已完成手術。（IG＠陳少邦）

食醫院餐。（IG＠陳少邦）

陳少邦與林峯係訓練班同學

陳少邦畢業於TVB第13期藝員訓練班，同班同學有林峯和楊茜堯。雖然陳少邦的星途不及二人，但他多年來默默耕耘，從沒放棄演員夢。在無綫發展平平的陳少邦，於2012年時曾轉投王維基的香港電視，本來被安排在劇集《還來得及再愛你》飾演頭號奸角，以為有機會發圍，可惜人算不如天算，最後港視不獲發牌令他夢碎，其後曾北上發展一段時間，但成績始終未如理想。

陳少邦同楊茜堯是同期訓練班同學。（小紅書圖片）

陳少邦與袁偉豪當年曾一起選校草。（IG@bond_chan）

陳少邦愈演愈奸，獲封「新一代奸角專業戶」。

陳少邦被嘲「無綫嘅冇線演員」

至2016年，陳少邦與澳門靚女主播鄭加盈結婚，為肩負養家的責任，他在太太支持下，豁出去接拍三級片《有罪》扮演「台灣淫魔」李宗瑞，他受訪時透露曾有人於背後稱呼他為「無綫嘅冇線演員」，這個既絕核又難聽的頭銜，意外成為他當上男主角的契機。近年陳少邦重返無綫，不但演出機會較以前多，更憑演大反派終於捱出頭，演技獲觀眾認可，稍後的《刑偵12》和《正義女神》也將會見到他的身影。而除了好戲外，校草出身的陳少邦也被不少網民大讚高顏值，指他顏值、身型不輸同學仔林峯。

陳少邦為肩負養家的責任，他在太太支持下，豁出去接拍三級片《有罪》扮演「台灣淫魔」李宗瑞（陳少邦提供、影片截圖）

陳少邦和林峯、楊茜堯、徐榮及張美妮等人，同屬無綫第13期藝員訓練班學員。（微博@張美妮）

陳少邦與林峯好老友。（微博@陳少邦）