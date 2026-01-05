曾志偉辭任總經理5次先成功　自喻係敗家仔：最緊要TVB廣告返哂嚟

《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿結束，曾志偉獲頒「萬千星輝榮譽傳奇」大獎，在台上他亦宣布將辭任總經理一職，結束5年任期。隨後官方發布消息，曾志偉將出任新成立諮詢委員會召集人。



《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿結束，曾志偉獲頒「萬千星輝榮譽傳奇」大獎。（葉志明 攝）

曾志偉1月21日離任總經理

曾志偉接受訪問時，神情輕鬆，指自己在任時想做的工作已完成得七七八八。他也透露，5年前於1月21日入職，即今個月21日就會離任，但雖然已在休假中，但仍會有固定開會時間，笑言「辭咗5次職」。

任職總經理5年，曾志偉帶領TVB走出新方向。（TVB圖片）

身體負荷唔到

問起請辭的原因，他自言不習慣做總經理，要在早上9點，10點開會的作息，笑言自己習慣2點才出現，及後，曾志偉又透露總經理一職繁忙。「我想去做一啲新嘅嘢，所以我就同公司同主席請辭，就話不如畀我嘗試新嘅嘢。舊嘅嘢，我覺得我啲同事全部都接到棒，可能關身體負荷唔到事。呢個唔係負荷唔到，係一個習慣。其實我自己係一個好鐘意，即係習慣電影嘅一個自由人。電影你鍾意就拍，唔鍾意咪休息吓。」

講起曾志偉，就不得不提「獎門人」這個鮮明形象。（截圖）

曾志偉想拍返電影

曾志偉坦言做電視與做電影不同，電視是無休止的工作，不能停下。「電視係冇得休息，你做一個好好嘅《香港小姐》，你想停呀，馬上就嚟緊台慶，做完台慶你覺得好滿足，馬上嚟緊頒獎典禮。咁頒獎典禮就完咗，跟住又有賀歲呀，即係又要做年三十晚。咁跟住又可能又有其他嘅大型節目。根本係一個無止境。變咗你又要不斷諗新嘢，你仲要諗點樣可以比舊年更好。」

曾志偉自言辭任5次先成功。（葉志明 攝）

做清談節目自由啲

言談中，曾志偉自言喜歡做一個自由人，離任後可能會開一些清談節目，就似是蔡瀾一樣。他也表示，身在其位做總經理不可以亂噏，但離任後就擁有較大自由度。他也表示，離任後想回歸電影圈貢獻，坦言已離開了5年，是時間「做返啲嘢」。

自喻係敗家仔：最緊要TVB廣告返哂嚟

「而家公司都同我講，我係敗家子，我唔係賺錢，我賺個節目俾佢賣廣告，但係廣告唔係落我袋，所以我係洗錢。我屋企係洗錢，但係我洗屋企錢，我係冇幫屋企賺到錢。最緊要係咩？最緊要大家覺得，而家TVB廣告返哂嚟。點解廣告返哂嚟，因為佢哋覺得喺TVB賣廣告真係生意好咗好多，呢個就係最緊要嘅。即係而家講，大家禮拜日都返屋企睇《中年好聲音》。好多綜藝節目大家都睇到我哋想講乜嘢，同埋好多藝人，大家都返嚟幫手拍嘢，都係對TVB嘅肯定。」