萬千星輝2025｜詹天文上台「搶獎」再失言　坦認失禮：愈睇愈尷尬

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》日前於澳門圓滿結束，當晚頒發多個重要獎項，其中「聲夢小花」詹天文（Windy）憑藉台慶大劇《新聞女王2》的插曲〈Seeds of Truth〉奪得「最佳電視歌曲」。不過，年僅19歲的Windy或許是首度登台奪大獎，情緒極度激動，在領獎環節驚現尷尬一幕，令全場觀眾及台下嘉賓都嚇了一跳！

詹天文（Windy）憑藉台慶大劇《新聞女王2》的插曲〈Seeds of Truth〉奪得「最佳電視歌曲」。（YouTube@TVB (official)）

詹天文首奪「最佳電視歌曲」超緊張上台直接「搶獎」

當晚頒發「最佳電視歌曲」時，大會找來鬼才林敏驄擔任頒獎嘉賓。當阿驄讀出得獎者是詹天文的一刻，Windy顯得非常興奮，箭步衝上台。然而，不知是否因為心情過於激動，Windy一上台竟完全無視身旁的頒獎嘉賓，在林敏驄尚未正式頒獎時，便自己伸手拿走獎座，並隨即轉身面向觀眾準備致辭。

林敏驄只手顯得有點尷尬。（YouTube@TVB (official)）

林敏驄將獎座拿回來，準備重新頒獎。（YouTube@TVB (official)）

詹天文發現自己做錯了掩臉尷尬。（YouTube@TVB (official)）

Windy失言上台「頒獎」 佘詩曼掩臉尷尬

「搶獎」風波後尷尬位接踵而來，Windy開口致辭，原本想表達感恩的她，竟衝口而出表示：「沒想到自己能以芳齡19歲上台『頒獎』」。將「領獎」說成「頒獎」，令台下的佘詩曼、李施嬅、黃宗澤等人都尷尬到伸手掩臉。

「搶獎」風波後詹天文致詞，竟衝口而出表示：「沒想到自己能以芳齡19歲上台『頒獎』」，將「領獎」說成「頒獎」。（YouTube@TVB (official)）

台下的佘詩曼、李施嬅、黃宗澤等人都尷尬到伸手掩臉。（YouTube@TVB (official)）

台下的佘詩曼、李施嬅、黃宗澤等人都尷尬到伸手掩臉。（YouTube@TVB (official)）

事後，有網民轉載了詹天文「搶獎」的片段，她亦親自回應，指自己實在太太太緊張，回覆：「又失禮。。見到個獎係枱面就拎🆘落台係咁同前輩道歉 越睇越尷尬x2」