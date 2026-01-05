吳業坤日籍索妻見證老公攞獎喜極而泣　晒流利廣東話興奮嗌足30秒

《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）圓滿落幕，全晚高潮迭起。其中「飛躍進步男藝員」一獎，由苦熬多年的坤哥吳業坤奪得。入行16年的坤哥在台上哭成淚人，發表的感言既催淚又勵志，更不忘向日籍太太浜口愛子（Aiko）隔空傳情。原來坤嫂昨晚全程在家中「捕住」電視直播，見證老公得獎一刻更激動尖叫，可謂夫妻同心。

坤哥在今年頒獎禮上如願以償，奪得「男飛躍」。（TVB電視截圖）

坤哥台上感情流露感動不少人。（TVB電視截圖）

坤哥不忘自嘲喊樣「點解咁樣衰」。（Facebook截圖）

重提「扮棋」歲月

坤哥昨晚得獎一刻難掩激動情緒，他在台上邊喊邊講，真情流露感動不少人：「呢程車我都搭咗差唔多16年，終於兜兜轉轉，攞咗呢個飛躍獎，我好開心！」他除了多謝TVB「養足我咁多年」，以及感激高層曾勵珍、樂易玲、曾志偉及監製鍾澍佳等人的提攜外，亦重提當年「扮棋」的辛酸史，以個人經歷勉勵同行。

坤嫂浜口愛子在電視機前為老公打氣。（IG截圖）

宣布坤哥得獎一刻，浜口愛子同樣激動。（IG截圖）

坤哥感性地說：「由《超級巨聲》到今日，做過棋，做過兒童節目等等，都係成就到我今日。同埋我覺得我最想講嘅，就係每個人都唔同，有啲人可能贏在起跑線，有啲人做棋或者做小嘍囉，但係唔緊要，人生呢個賽道係冇終點，只要你爭氣，繼續行落去，一定會見到你想見到嘅風景！」他又自嘲昔日形象，希望大眾能看到他的蛻變：「15年前坤哥呢個名，係一個好搞笑或者好低能嘅小朋友，但係15年後，坤哥呢個名，希望大家聽到之後，會覺得佢係專業同埋認真，多謝！」這番肺腑之言，贏得全場掌聲。

看到老公在台上流淚，坤嫂也受到感染。（IG截圖）

夫妻同心。（IG截圖）

愛妻家中尖叫 抱愛犬喜極而泣

雖然太太未有親身到場，但坤哥在台上也不忘「備案」，笑言這晚開心會「飲多少少」。而身在家中的坤嫂，原來一直守在電視機前為老公打氣，並見證老公奪獎全過程。坤嫂在社交平台貼出影片，可見當宣佈坤哥得獎時，坤嫂忍不住激動尖叫，感覺「難以置信」，更興奮地抱著愛犬「白湯」跟牠說爸爸攞獎。然而，看到老公在台上流淚，坤嫂也受到感染，在IG限時動態連環出Po寫道：「我都好緊張，喊咗出嚟。恭喜你@KWANGORRRRRR 好多謝大家」和「我好興奮，不過佢（白湯）好似好眼瞓。」片中的她喜極而泣，並以日文和流利的廣東話對鏡頭表示：「多謝大家」，場面非常溫馨。

坤嫂用流利廣東話感謝大家對坤哥的支持。（IG截圖）

坤嫂喜極而泣。（IG截圖）

網民大讚實至名歸

坤哥的得獎感言及夫妻間的甜蜜互動，引起網民熱議。不少網民認為坤哥今次得獎是「實至名歸」，紛紛留言鼓勵：「佢真係實至名歸，捱咗咁多年，睇住佢不斷進步，只係欠一個伯樂，好過果啲靠裙帶伯樂，幾年甚至年幾兩年就攞果啲！」、「坤哥，我哋都被你感動，16年無白費，愛子❤️嘅力量支持佢喔，耕爸爹 💪」。

坤哥在2022年的時候迎娶了日籍主播浜口愛子。（IG@aikoooh__）