方力申分享初為人父分享搵師傅幫女兒改名　想再追一個

日前，有品牌舉行五週年晚會，星光熠熠，特邀組合農夫任主持、陳山聰、方力申及杜德偉親臨演出與來賓分享喜悅。

陳山聰港澳兩邊走撐場

陳山聰作為集團旗下美容院的代言人必定到場支持，還笑言去年慶典觀眾已非常瘋狂熱情，一連獻唱《追》、《Parapara》及《愛在記憶中找你》三首歌曲，演出時更在台邊為觀眾合照，場面熱烈。隨後他即趕赴澳門出席《萬千星輝頒獎禮》。談及即將來臨的頒獎禮，陳山聰表示今年雖對個人獎項未有太大信心，但必定到場支持一眾「兄弟姊妹」。他亦大方分享心水：「視帝視后看好黃宗澤及佘詩曼，亦希望好朋友林盛斌Bob可以拿到最佳主持，因為今年他的表現真的非常不錯。」而提到Bob，陳山聰自然不忘宣傳兩人合作的新戲：「今年賀歲檔，我與Bob、伍詠薇及梁烈唯合作拍攝了馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》。預計新年期間會帶同小朋友前往當地謝票，希望票房取得佳績，讓投資者有信心繼續投資下一部作品。」

方力申分享初為人父喜悅

剛成為爸爸的方力申（小方）亦在晚會上演出兩首歌曲，為慶典增添溫馨氣氛。他特別感謝品牌方的邀請，笑言這是太太「坐緊月」以來自己的第一個工作。他分享道：「太太非常重視家庭相處時間，但我同佢講尿片唔平㗎！」幽默話語引來全場笑聲。小方亦提到一個有趣發現：「原來好多人唔知道月子中心係可以探訪，所以大家一聽到就打消咗去探BB念頭。」談及為女兒改中文名，他溫馨而慎重說：「我改一個字，另一個字就搵陳定幫師傅幫我改。不過我要問咗媽咪先至知道可唔可以同大家公開。」言談間流露對家人的尊重與愛護。小方還笑言自己年紀也不輕，但希望可以再有個小朋友陪伴家姐，並感激現代醫療進步：「真係好感激現時有無痛分娩，令太太改變咗諗法，願意繼續生。」

另外擔任慶典主持的人氣組合農夫，憑藉其急才與幽默感掌控全場，帶來連串笑聲。其中，農夫更與集團老闆娘驚喜合唱《風生水起》，寓意集團業務來年順風順水、更上一層樓，瞬間炒熱現場氣氛，成為慶典另一亮點。

杜德偉驚喜壓軸演出全場氣氛沸騰

晚會尾聲，大會更帶來驚喜彩蛋，邀請樂壇巨星杜德偉（Alex）壓軸登場。他獻唱了《無心傷害》外，又攜同兩位舞蹈員唱出大熱經典作品《脫掉》，勁歌熱舞瞬間點燃全場，將晚會氣氛推至最高潮。台邊觀眾及粉絲紛紛舉起手機拍攝，爭相一睹巨星風采，為五週年慶典畫下圓滿而難忘的句號。

