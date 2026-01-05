宣萱罕談情史曾誤當第三者　知對方有女友自覺好傻：開始唔信男人

宣萱由90年代紅到依家，近期活躍於threads，更吸引了一批年輕支持者。而她有份主演的《尋秦記》近日上畫，她接受傳媒人金成的YouTube頻道「叔叔的愛」訪問，期間罕有談到感情觀及情史。宣萱較為人熟知的戀情，是與張衛健的兩年情，她亦先曾與富商榮文瀚、牙醫陳建緯及外籍獸醫Ruan等交往，惟最終都未能走到最後。宣萱一直以來都是女強人形象，為人亦不平則鳴，但她透露自己曾被朋友取笑戀愛時是兩個樣：「有啲朋友都笑我，你做嘢好『行』，原則唔變唔郁，但係一拍拖就會郁。」

宣萱主演的《尋秦記》電影近日上畫，她忙著跑宣傳。（陳順禎攝）

宣萱接受傳媒人金成的YouTube頻道「叔叔的愛」訪問，期間罕有談到感情觀及情史。（YouTube@叔叔的愛）

年輕時拍拖過份容讓 曾被勸搵有錢佬難以認同

被金成問到拍拖時是否過份遷就與容讓，她坦言年輕時會，亦不覺辛苦：「你鍾意嗰個人， OK啦，有啲嘢唔係咁重要就OK囉，唔係講屈我個人，要我性格去轉變，當然有啲嘢係講緊，我相信係啱嘅人自然就會夾到好多嘢，可能嗰啲人係唔啱，但而家睇返轉頭，我又覺得有啲經歷係好好喎，因為我而家好清晰自己要啲乜嘢，好清晰，就算當年有啲朋友問『你究竟想要乜啫？』我話搵一個夾同愛嘅人，大家相處舒服，佢話你咁樣咪錯囉，佢話你梗係要搵個有錢啦，真係係咁同我講，我望住佢，喺我角度係錯㗎囉，我覺得唔係咁。佢話你咁樣咪唔實際囉，你唔會搵到呢個人，我好深信呢個世界一定有。」

宣萱被朋友勸她一定要找有錢人，但她不敢苟同，始終堅持要找「夾同愛嘅人」，而她相信世上一定存在這個人。（YouTube@叔叔的愛）

慶幸經濟獨立有得揀 國籍非重點最重要價值觀相近

她覺得「對的人」要相處過才會知道，她也頗欣賞外國情侶相處時的互相尊重、當大家好友的平等關係：「唔係話我搵錢多過你，我就有多啲say，唔係咁樣，中國人我會睇到身邊有啲朋友Situation係咁樣，我覺得我唔得，自己經濟獨立，呢個係好幸運嘅一樣嘢，我可以去揀，好基本。價值觀好緊要，要相近，當價值觀唔同朋友都做唔到，唔好話男女朋友。」縱然如此，宣萱也不覺得要跟外國人拍拖，她自言曾與華人、外國人交往，但各自都有「夾唔到」的地方，譬如外國人都不明白為何華人子女要買樓畀父母、供養父母之類，因此她認為與人種無關：「純粹嗰個人本身，要遇到一個啱嘅人我相信就會啱，價值觀自然會似，似你先會相吸。」除價值觀外，宣萱找男伴亦必需要風趣幽默和識得自嘲。

有些關係因其中一方搵得錢多，就會較有話語權，宣萱不能接受，她認為能經濟獨立很幸運，能有選擇權。（YouTube@叔叔的愛）

被問拍拖會否很嗲，她說：「呢啲係細個會做囉，細個聲都變埋嗰啲，真係會嗲，但係做嘢嘅人唔會見到，亦冇可能見到。」（IG圖片）

曾做第三者相信與性格強弱無關 初戀男友難忘舊愛慘變愛的替身

宣萱過往曾在訪問中談及自己曾當第三者，金成就問她有否分析過原因，會否跟性格太強或太弱有關，宣萱表示：「我覺得未必因為你弱，所以佢覺得可以瞞天過海，反而好講嗰個人自己。」她提到初戀男友當時跟前度分手後，就與宣萱拍拖，不過後來女方與新男友分手後，又回頭找宣萱當時的男友，二人因而分手：「可能佢真係好好愛嗰個女仔，只不過佢冇咗，咪同第二個囉，咪同咗我囉。咁咁啱嗰個女仔搵返佢，佢仲好愛佢，咁佢咪做咗呢樣嘢囉，嗰時梗係好傷心啦，但係而家睇返當時大家都後生，後生嘅男仔未必咁成熟去處理咁多問題。」

宣萱被初戀男友當愛的替身，但對方的前度「食回頭草」後她便被拋棄，不過她認為初戀男友當時很年輕，未必夠成熟處理問題，所以也不會怪他。（YouTube@叔叔的愛）

誤當第三者感晴天霹靂 受傷後不相信男人

至於第二任男友，就令宣萱慘成第三者，她透露：「第二個好明顯係原來我係第三者我自己都唔知，係我啲大學同學，佢哋識嗰個男仔，忍無可忍同我講，話其實佢有個女朋友，你唔好以為佢係第三者，其實我先係第三者，嗰時又係晴天霹靂，覺得咁係自己傻囉，係你自己唔知。佢花心係一樣嘢，但係佢呃到我，嗰時真係驚，第二次真係驚。」宣萱坦言自此不信男人，並謂：「會小心好多，但係又冇真係影響到我唔想拍拖，唔係嘅，只不過你再識到嘅時候，你會留意多少少，但係唔多唔少一定有啲影響，你一sense到佢做咗啲嘢同嗰個人好似，我會驚，會即刻縮。」至於現時，人大了、經歷多了，不論拍拖或工作，敏感度都比以前強，有時對方「趷起條尾」宣萱已知對方意圖，她更說：「其實有問號已經係一個問題，嗰個人冇問題，你唔會有問號，如果大家相處係開心。」

宣萱在第二段感情誤當第三者，她說：「我啲大學同學，佢哋識嗰個男仔，忍無可忍同我講，話其實佢有個女朋友，你唔好以為佢係第三者，其實我先係第三者，嗰時又係晴天霹靂，覺得咁係自己傻囉，係你自己唔知。」（YouTube@叔叔的愛）